Luz verde: ya hay fecha para el partido entre Cali y Tolima

La programación del remate de la Liga colombiana se corrió una semana, debido a los inconvenientes que hubo este fin de semana para la realización del partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, en la vuelta de los cuartos de final.

El juego estaba programado para disputarse el sábado, pero no se pudo realizar debido a los bloqueos y los problemas de orden público que hubo en la capital del Valle del Cauca durante el paro nacional.



(Lea también: Higuita y su mensaje sobre las protestas en el país)



Inicialmente, la Dimayor intentó programar el partido para el domingo en Pereira, pero desistió de la idea por inconvenientes en los desplazamientos y a la negativa del Cali a jugar el partido mientras no hubiera garantías.



Finalmente, el encuentro entre Cali y Tolima quedó para el sábado a las 5:30 de la tarde, en el estadio de Palmaseca. El juego tendrá transmisión de Win Sports +.



Tolima se impuso 3-0 en el primer partido de la serie e intentará defender esa ventaja para llegar a la semifinal, en la que enfrentaría a Equidad, que eliminó a Atlético Nacional.



Eso obliga a correr la programación de lo que queda de la Liga: las semifinales se jugarán en los fines de semana del 16 y 23 de mayo, y la gran final, el 30 de mayo y el 6 de junio.



(Además: ¡Atención! Gran baja tendrá el Real Madrid para juego contra Chelsea)



El aplazamiento genera un nuevo problema: la final del fútbol colombiano coincidirá con las fechas en las que se reanudará la eliminatoria suramericana. El 3 de junio, Colombia jugará contra Perú en Lima, y el 8 enfrentará a Argentina en Barranquilla. Eso quiere decir que, si el DT Reinaldo Rueda convoca a algún jugador de los finalistas, serán baja para la definición del título.



El otro incoveniente que hay es que los estadios que recibirán la Copa América deben ser entregados a la Conmebol a finales de mayo. Así las cosas, si Millonarios o Junior llegan a la final, no podrán jugar en El Campín ni en el Metropolitano, respectivamente.



DEPORTES

