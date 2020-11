La Liguilla, por fin, tiene horarios: así se jugará la primera fecha

La Dimayor anunció la programación de la primera fecha de la Liguilla de eliminados, en la que el ganador tendrá la posibilidad de disputar un cupo a la Copa Suramericana contra el equipo con menos puntaje de los ocho que entraron a disputar la estrella del 2020.

Cabe recordar que la entidad decidió no incluir en este torneo al Cúcuta Deportivo, que tiene suspendido su reconocimiento deportivo y que tiene una orden de liquidación judicial por parte de la Superintendencia de Sociedades.



La jornada comenzará este jueves, con el partido entre Águilas Doradas y Envigado, y se extenderá hasta el lunes, cuando se enfrenten Boyacá Chicó y Patriotas.



Esta es la programación:



GRUPO A



26 de noviembre



Águilas Doradas vs Envigado

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win +



27 de noviembre



Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



GRUPO B



27 de noviembre



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



30 de noviembre



Boyacá Chicó vs Patriotas Boyacá

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win +



GRUPO C



26 de noviembre



Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win / Win +



Jaguares FC – Descanso