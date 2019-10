El último antecedente de un intento de paro en el fútbol colombiano

Hace 14 años se registró el último intento de paro por parte de los jugadores en el fútbol profesional colombiano. La historia fue muy parecida a la que actualmente se vive en el conflicto entre la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Acolfutpro, y la protesta no tuvo el peso que se esperaba.

En septiembre de 2005, la entonces recién creada Acolfutpro presentó un primer pliego de peticiones, que no fue tenido en cuenta por los dirigentes de la Dimayor.



"La falta de voluntad por parte de los directivos de los clubes de negociar los puntos del pliego de peticiones que Acolfutpro presentó y que contemplaba los temas esenciales en el aspecto laboral, tales como que el contrato de trabajo determinara el ingreso salarial, que se reconocieran y pagaran las prestaciones sociales sobre salarios; y que los aportes a seguridad social se hicieran con el salario devengado entre otros, motivaron a que los futbolistas decidieran ejercer el legítimo derecho a la huelga", recuerda la agremiación en su página web.



La historia fue muy parecida: Acolfutpro presentó el pliego, en el que, además, también pedían un porcentaje de participación en los derechos de televisión y apuestas deportivas. El entonces presidente de la Dimayor, Luis Bedoya, respondió casi de la misma manera en que lo hizo el actual titular de la entidad, Jorge Enrique Vélez: que la negociación debía hacerse directamente con cada club.



“Estamos listos para hacer un paro. Si vemos que no hay intención de negociar, tendremos que llegar a esa instancia”, dijo el presidente de Acolfutpro en esa época y capitán de la Selección, Iván Ramiro Córdoba.



Los agremiados en Acolfutpro, entonces, votaron sobre si se iban o no a la huelga. El paro fue aprobado por el 82 por ciento de los jugadores afiliados. El 10 por ciento pidió un tribunal de arbitramento y el 8 por ciento votó en blanco o se abstuvo.



"A todas luces, la huelga es ilegal. La orden es jugar los partidos, pues los equipos tienen nóminas muy amplias", dijo entonces Bedoya.



El fin de semana en el que los jugadores debían parar no se pusieron de acuerdo. Carlos González Puche denunció entonces que hubo amenazas de los dirigentes a los jugadores. "Es muy dificil hacer una huelga con personas con una condición de subordinación y que tienen un nivel de educación tan limitado o cuyas familias dependen de sus ingresos", declaró González en ese entonces.

El único equipo que acató la orden de paro fue América de Cali, que el 15 de octubre de 2005 se presentó en Cartagena con una nómina de juveniles: Carlos Chávez; Carlos Saa, Anier Figueroa, Jossymar Quiñones, Marlon Zea; Jorge Holguín, Andrés Arboleda, Estiben Fori, John Henry Ramírez; Jorge Vargas y Duvier Riascos. Entraron Jhonny Ríos, Diego Rodallega y Húber Carabalí.



Ninguno de ellos, salvo Arboleda, jugó más de 15 partidos en el club y para varios, como Holguín, Fori y Rodallega, fue debut y despedida: nunca más aparecieron.



