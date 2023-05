Águilas Doradas parte como favorito, por campaña y rendimiento, en el cuadrangular A del fútbol colombiano. Sin embargo, el grupo terminó siendo muy parejo y con factores que pueden desequilibrar.

Águilas, primero de la tabla y con un extraordinario trabajo del técnico Lucas González, tiene un equipo práctico, que es el mejor local del campeonato (solo cedió dos empates a lo largo del semestre), aunque no enfrentó a ninguno de sus rivales de cuadrangular en Rionegro.

Además, los antioqueños tienen la mejor delantera del campeonato, con 32 goles, 11 de ellos marcados por el goleador de la Liga, Marco Pérez, un hombre recuperado para el fútbol en Rionegro tras flojas campañas recientes en Cali y Once Caldas.

Nacional viene de menos a más en la Liga

En el papel, el rival más difícil de Águilas es Atlético Nacional, un equipo al que le costó engranar de entrada y en el que el DT Paulo Autuori tuvo que rotar mucho su nómina, primero, por la Libertadores, y segundo, buscando su equipo base.

Facebook Twitter Linkedin

Paulo Autuori Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO



Cinco victorias seguidas aseguraron la clasificación y luego el brasileño volvió a regular dándole descanso a los titulares. Nacional no es un gran local, pero sí el mejor visitante del año. Viene de menos a más y es peligroso, aunque tiene la desventaja de que sigue en torneo internacional mientras sus rivales de grupo no lo están, así que tendrán más tiempo para descanso y preparación.



Alianza Petrolera, también fuerte en casa, ya venció a todos sus rivales de grupo en Barrancabermeja. No tiene una gran defensa y le cuesta sacar el arco en cero: no lo hace desde hace siete partidos.

Facebook Twitter Linkedin

Húbert Bodhert, DT de Once Caldas. Foto: John Jairo Bonilla/ CEET



De visitante no le rinde: es el peor de los ocho clasificados en esa tabla: solo ganó un partido por fuera de su estadio, a Once Caldas, el día que los hinchas del blanco invadieron la cancha de Palogrande y agredieron a sus propios jugadores.



Pasto es un equipo de altibajos que apenas ahora vuelve a encontrar la línea de juego. Este año no ha sido tan fuerte en casa, siendo el peor local de los cuatro de este grupo, pero tampoco es que haya perdido muchos puntos.



Pasto vs. Nacional, el domingo, y Alianza Petrolera vs. Águilas, el lunes, abrirán este cuadrangular. El de la obligación es Nacional. Pero por números, los de Rionegro podrían ser favoritos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes