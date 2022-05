Ya se jugaron 200 partidos en la Liga 2022-I, pero la pelea por la primera estrella del año, en verdad, va a comenzar el próximo fin de semana, con ocho equipos que empiezan desde cero y con un panorama en el que lo hecho hasta ahora, pensando en el título, solamente va a servir como factor de desempate.

Millonarios, Nacional, Junior y Bucaramanga, en el grupo A, y Tolima, Medellín, Envigado y La Equidad, en el B, son los aspirantes a la corona. Por el acumulado en la campaña de las primeras 20 fechas, se supondría los cabezas de serie, Millos y Tolima, son los favoritos. Sin embargo, el sistema del campeonato y la historia han demostrado ampliamente que eso no siempre juega a favor.

Millonarios llega como líder, pero...

Por ejemplo, los resultados de la fase todos contra todos no ayudan a Millonarios, pensando en la posibilidad de ir a la final (véase tabla). Solo le ganó a Junior, empató con Bucaramanga y perdió contra Nacional en casa, en su única derrota del semestre en Bogotá.



(En contexto: Liga: este es el calendario de los cuadrangulares semifinales)

“Los ocho que llegan es porque hicieron mérito. Otros que llegaron apurados, otros que ya estaban. Los cuadrangulares estarán difíciles. Los ocho querrán ser campeones. Trataremos de ir mejorando y escalando, de hacer lo mejor posible para pelear el título. Es un logro de los muchachos, cada día evolucionan, se mentalizan”, dijo Gamero.



Tres de los semifinalistas de la Liga tendrán, además, la responsabilidad de pelear en torneos internacionales. Deportes Tolima, que clasificó de segundo y que ha venido dosificando su nómina pensando en los tres frentes, contando la Copa Colombia, tiene el miércoles un partido clave contra América Mineiro, pensando en llegar a los octavos de final. Y además, después de la primera fecha de los cuadrangulares, contra Envigado, tendrá que viajar a Brasil para jugar contra el rival más duro de su grupo, Atlético Mineiro. Por fortuna para ellos, si avanzan, esos partidos serán después de que se conozca el primer campeón del año.



En la misma situación están Junior y Medellín, que aún tienen opciones de seguir en la Sudamericana, más el primero que el segundo. El equipo que dirige Juan Cruz Real tiene la ventaja de que no tiene más viajes internacionales: los dos partidos que le quedan en ese torneo serán en casa, contra Oriente Petrolero y Unión de Santa Fe. Medellín, en cambio, tendrá que jugar en Brasil el martes, contra Internacional, para luego cerrar en ‘casa’ contra Guaireña, en Pereira.



“En estos equipos hay que ganar siempre. Ahora se viene lo mejor, son partidos importantes y definitivos, tanto en la Sudamericana como en la Liga. Llegamos bien, llegamos fuertes. Es momento de demostrarlo en el terreno de juego en este mes”, dijo el técnico del Junior, Juan Cruz Real.



Por su parte, Julio Comesaña, el técnico del Medellín, les apuesta, ahora sí, a todos los frentes. “En la Sudamericana estamos a dos puntos y con los dos rivales próximos, vamos a luchar hasta el final. La clasificación en Liga ha sido merecida, no elijo rivales. Debemos estudiarlos de nuevo y si queremos llegar a la final, hay que ganar todo”, explicó.



(Además: Luis Díaz y el video del 'lujito' en Liverpool vs. Chelsea que pocos vieron)

Nacional, con la obligación de retomar el rumbo

Aparte de Millonarios, otro que tiene una enorme responsabilidad es Nacional, que no es campeón de Liga desde 2018. El remate de la campaña no fue bueno: no ganó ninguno de los últimos cinco partidos. Pero los antecedentes contra sus rivales de grupo le favorecen, salvo Bucaramanga, que fue el partido que le costó el puesto al DT Alejandro Restrepo.



“Uno se preocupa por esos resultados. De acá en adelante, es borrón y cuenta nueva, necesitamos el apoyo de la hinchada, comenzaremos de cero y tenemos el equipo preparado para afrontar los cuadrangulares de la mejor manera”, dijo el DT, Hernán Darío Herrera.



Lo de Envigado, La Equidad y Bucaramanga es meritorio, considerando que tienen menos recursos que los otros clasificados e, incluso, terminaron por encima de históricos como Santa Fe, América y Cali, que cerraron el semestre con dolorosos fracasos, en especial este último, que venía de ser campeón y acabó penúltimo, en su peor campaña desde 1955.



“Cuando llegué al club les dije a los jugadores que pensaran como si ellos mismos fueran su propia empresa y que empezaran a construir un proyecto”, dijo el DT del Bucaramanga, Armando Osma.



El sorteo de los cuadrangulares quedó listo. La mesa está servida. El próximo fin de semana comienza la fiesta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc