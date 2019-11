¡Sigue en racha! Santa Fe venció 2-1 a América

Santa Fe esperaba en su campo, agazapado, como una bestia dormida, un león mansito, de garras escondidas, de colmillos recortados; era un vil engaño, no es que no quisiera agredir, es que no quería malgastar energías, dejaba que el América se acercara, que se entusiasmara, para luego, con dos zarpazos felinos, rasgar la piel escarlata, con dos goles que fueron suficientes para ganar 2-1, para rugir al cielo en el primer triunfo cardenal del grupo B.

Santa Fe siempre jugó al engaño, dejó que su rival se cogiera confianza con sus remates, uno, dos, tres, abajo, a un lado, y quizá América pensó que iba a ser más fácil, que el gol iba a llegar tarde que temprano en los pies de Rangel o de Vergara, el añejo cuento del cántaro que se rompe, y así parecía porque durante casi todo el primer tiempo Santa Fe estuvo a la defensiva, felino traicionero, hasta que salió de la jaula, 40 minutos después de entrar en ella, y soltó un rugido que estremeció El Campín, con una jugada preparada: tiro de esquina en corto, luego el centro al área, la pelota que sobrevoló, que se abrió con extraño efecto, que fue a buscar la cabeza de Torijano, el defensor que la esperaba, que fue a ella, se levantó y la remató con su frente puntuda, zarpazo feroz, y no hubo quien en América que la despejara, fue adentro, fue gol cardenal, 1-0, alegría albirroja, abrazos con garras, las risas del engaño, y como si nada, de nuevo el equipo fue a su jaula, valientes leones, pero ya con la ventaja, así que América ya no sabía si torear a la bestia o dejarla tranquila, tremendo lío tenía para el segundo tiempo.



La decisión que tomó el técnico del América era la predecible, se le puede imaginar en el camerino diciéndoles a sus jugadores que había que estar más concentrados, que cómo les hacían ese gol, pero que nada estaba perdido, que tocaba salir a matar a ese león, que el gol iba a llegar tarde que temprano, y así debió ser porque el equipo escarlata, vestido de negro como para camuflarse en la noche, salió a la cancha con la sangre hirviendo, líneas adelante, con el riesgo mortal a la espalda, vencer o morir, y allá fueron, Pisano más despierto, Rangel más preciso, Vergara más solidario. La historia era la misma, el león refugiado, pero ya no escondía los colmillos, los mostraba desafiante, no para gruñir sino para sonreír, porque en el fondo Santa Fe sabía que su área era una enorme trampa, que el América iba a caer, y cayó, en el fatídico contragolpe, el que tantas veces se celebra y tantas otras se critica.

Fue un tiro de esquina en el que América estaba con sus jugadores en la trampa cardenal, allí vino el rechazo de Duque, la pelota a Sambueza, el que más rápido piensa fue el que más rápido montó el contragolpe, la pelota para Velázquez, que emprendió la carrera, la mirada en la pelota y el instinto a su derecha, donde percibió a Balanta, mientras los defensas del América desesperaban por ser más rápidos, Quiñones no sabía si derribar a su rival o esperar que la diosa fortuna se le apareciera más adelante, pero más adelante el arquero Volpi estaba atornillado, tieso, una momia bajo el arco, y fue cuando Balanta recibió y definió, de toque sutil, igual no había quien lo estorbara, y así fue el otro gol cardenal, 2-0, más abrazos con garras, más festejo en jauría, porque la victoria, trabajada con la estrategia de los que saben cazar a su presa, parecía consumada.



Pero no. Que se acuerden los santafereños que sus victorias necesitan de la dosis de sufrimiento. Fue así como Herrera estiró la mano en el área, penalti sin discusión, Rangel, que es un experto, definió como experto, y fue gol, y ahora el festejo fue escarlata, explosivo, porque quedaban 11 minutos, suficiente para una hazaña, la que trabajaron hasta el último segundo, cuando al fin el reloj se estancó y el león de 30.000 cabezas al fin celebró.

Síntesis

Santa Fe 2-1 América

Santa Fe: Leandro Castellanos (8); Carlos Arboleda (6), Fáiner Torijano (7), Nicolás Hernández (6) y Edwin Herrera (6); Daniel Giraldo (6), Sebastián Salazar (5), Maicol Balanta (6), Jhon Velásquez (7), Fabián Sambueza (6), y Jéfferson Duque (6).

Cambios en Santa Fe: Andrés Pérez por Sebastián Salazar (2 ST), Daniel Roa por Jhon Velásquez (33 ST) y Dixon Rentería por Fabián Sambueza (47 ST).

D.T.: Hárold Rivera.



América: Neto Volpi (5); Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (6) y Edwin Velasco (6); Luis Paz (6), Carlos Sierra (6), Matías Pisano (6), Rafael Carrascal (6), Duván Vergara (6), y Michael Rangel (7).

Cambios en América: Yesus Cabrera por Carlos Sierra (24 ST), Cristian Álvarez por Matía Pisano (27 ST) y Jefferson Murillo por Edwin Velasco (31 ST)

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Partido: bueno.



Goles: Fainer Torijano (34 PT) y Maicol Balanta (15 ST), para Santa Fe. Michael Rangel (34 ST), para América.



Amonestados: Sebastián Salazar, Daniel Giraldo, Edwin Herrera, Fabián Sambueza en Santa Fe. Marlon Torres, Duván Vergara, Edwin Velasco, Rafael Carrascal, Luis Paz, y Luis Paz (banco de suplentes) en América.



Expulsados: no hubo.



Figura: Leandro Castellanos (8).



Estadio: El Campín.



Asistentes: 22.078



Árbitro: Bismark Santiago (6).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET