Tolima y Junior siguen dando ventajas: volvieron a empatar

Deportes Tolima y Junior sí que se hicieron daño este domingo. Volvieron a empatar este domingo (1-1) en el estadio Manuel Murillo Toro y nada que pueden sacarse entre ellos ni de sus rivales, pensando en llegar a la final de la Liga.

Dos estilos de juego similares se encontraron en el Manuel Murillo Toro. Tolima con su tradicional vocación ofensiva mostró que iba a buscar imponer condiciones, pero al frente tenía a un Junior que poco a poco tomó la posesión del balón y con base al toque progresivo se iba acercando a la portería de Montero.



Pero como en el fútbol no es cuestión de quien la tenga… Tolima tuvo dos aproximaciones que derivaron al tiro de esquina. En la segunda, sobre el minuto 13, cobró Luis González y el defensor Sergio Mosquera se anticipó a sus marcadores y envió el balón al fondo. Como hace ocho días en Barranquilla la pelota quieta fue arma del Vinotinto y Oro y dolor de cabeza para los tiburones.



A pesar del gol en contra, Junior siguió con la tenencia del balón, buscando la asociación entre Luis Díaz, Sebastián Hernández y Teófilo Gutiérrez, pero en esa intención daba espacios de mitad de cancha hacia atrás que eran aprovechados por los volantes tolimenses.



El trámite del juego era emotivo, Junior intentaba crear peligro en la portería Pijao, pero fallaba en la última jugada y hacia fácil el trabajo de los cuatro defensores de Tolima. El dueño de casa jugaba con la necesidad de su rival aunque era inofensivo cuando el balón caía en Maicol Balanta y Marco Pérez que no eran claros en su accionar.



En la primera etapa la posesión y manejo del balón fue única y exclusivamente de Junior, los de Comesaña lo intentaron pero no fueron inteligentes para romper el bloque defensivo de Tolima que supo aguantar y mantener la ventaja que le permitía irse ganando al descanso.



Junior salió decidido a buscar el empate, con posesión y toques a lo ancho de la cancha para descargar a espaldas de los centrales de Tolima. Julio Comesaña mandó al terreno de juego a Fabián Sambueza para generar más dinámica en ataque.



A esta altura del torneo ya empieza a hacer mella en los jugadores de Tolima. Por ello los de Gamero esperaban y no salían de forma constante, pero esas excursiones esporádicas de los pijaos en 15 minutos ya dejaban a Sebastián Viera como hombre destacado al ahogar en dos ocasiones el grito de gol del dueño de casa.



Tolima jugaba al límite, aguantaba la arremetida del rival y apostaba por el contragolpe, era una opción arriesgada ante un oponente volcado al ataque y con hombres de gran condición técnica.



Y el arriesgarse fue productivo para Junior, a los 27 minutos un cobro de tiro libre para los tiburones derivó en el empate de la visita. Cobró Marlon Piedrahita el balón va al área donde sin marca y sorprendiendo a la zaga Pijao aparece el lateral izquierdo Gabriel Fuentes que definió sin mayor resistencia para igualar el marcador.



Ante la presión de no dejar escapar puntos en su estadio, Deportes Tolima soltó a sus volantes y se fue encima de su antagonista, sin obtener redito alguno, estrellándose con una defensa juniorista aplicará y eficiente.



Tolima y Junior brindaron un partido luchado, sin ahorrar energía y de ida y vuelta, en la serie entre pijaos y tiburones no se sacaron ventaja y empataron los dos partidos, dejando el espacio para que Cali busque la punta del grupo.

Síntesis

Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (7), Sergio Mosquera (6), Julián Quiñones (6), Danobis Banguero (6); Rafael Carrascal (8), Larry Vásquez (7), Maicol Balanta (5), Luis González (6), Alex Castro (7); Marco Pérez (5). D.T.: Alberto Gamero



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (7), Willer Ditta (7), Gabriel Fuentes (7); Luis Narváez (6), Víctor Cantillo(7), James Sánchez (6), Sebastián Hernández (6); Luis Díaz (7), Teófilo Gutiérrez (6). D.T.: Julio Comesaña.



Cambios en Tolima: Carlos Rentería por Maicol Balanta (22 ST), Jaminton Campaz por Rafael Carrascal (39 ST), Diego Valdés por Luis González (44 ST).



Cambios en Junior: Fabián Sambueza (6) por Sebastián Hernández (1 ST), Michael Rangel por Teófilo Gutiérrez (47 ST),



Partido: Bueno.



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón (5 ST), Alex y (31 ST), Danobis Banguero (33 ST),



Amonestados en Junior: Fabián Sambueza (31 ST) y (43 ST), Rafael Pérez (40 ST),



Expulsados: Fabián Sambueza (43 ST).



Goles de Tolima: Sergio Mosquera (13 PT),



Goles de Junior: Gabriel Fuentes (27 ST),



Figura: Rafael Carrascal (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 10.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué