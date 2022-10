La Liga no para, y no escatima drama ni emoción. Anoche, luego de una jornada de infarto, el sorteo le puso más picante, cuando el azar quiso instalar a Santa Fe y Millonarios en el mismo grupo y, además, que se enfrenten en la primera fecha. Y de paso les metió a Junior. Grupo picante.

Si alguien cree en el ‘grupo de la muerte’, es este, no hay duda, también con Pereira, se sacarán chispas. El equipo cardenal asumió el liderato, viene de menos a más, viene por todo, rugiendo, como bien sabe. Millonarios al fin se sacudió y recuperó la senda victoriosa que tenía refundida. Junior siempre será candidato al título. Y que nadie descarte al Pereira, uno de los equipos sorpresa. Este grupo tiene morbo, no solo por el clásico, también porque Millonarios y Junior se vuelven a cruzar, como en la final de la Copa Colombia, que resolverán este miércoles. Así que uno de los dos va a quedar con sangre en el ojo.



Pero vamos por partes. Santa Fe llega envalentonado. El equipo cardenal ha tenido muchos altibajos, por momentos sufrió demasiado, despertaba interrogantes y críticas, vivía de polémica en polémica, y, sin embargo, no se derrumbó, se levantó y encarriló su clasificación. Su técnico, Alfredo Arias, no ha podido consolidar el mejor equipo, pero se ha ido fortaleciendo. Este Santa Fe, un poderoso local, es, ahora más que nunca, pura garra, rugidos y mordiscos. Eso sí, le hacen muchos goles, comete muchas ingenuidades.



Millonarios es un caso extraño. De ese equipo poderoso y superior que cabalgó con autoridad en gran parte del campeonato pasó a ser un plantel con dudas, con siete partidos seguidos sin victoria. Se desplomó al punto de que el técnico Alberto Gamero no encontraba explicación. Al menos, se quitó el favoritismo que hace poco traía, pero a Millonarios lo respetan, porque si recupera su eficacia, puede ser de nuevo candidato. Su gran sello es la posesión de balón, siendo el que más pases hace del campeonato, con la segunda mejor precisión, del 83 por ciento, detrás del eliminado Nacional. La clave será que Gamero logre ajustar tuercas y poner al equipo de nuevo a andar. Millonarios tiene mucha obligación de ser finalista.



Junior sí que ha tenido traumatismos. Ha dejado muchas dudas e interrogantes, ha sufrido para clasificar. Pero Junior es un equipo que sabe jugar finales, porque, ya adentro, puede sacar su mejor versión, de la mano del técnico que mejor lo conoce, Julio Comesaña. Junior tiene fútbol, pero tiene que sacarlo ahora. Junior es fuerte en Barranquilla, pero le cuesta la altura, y la visitará dos veces.

Y Pereira es un equipo que sorprende, que dio una gran lucha para poder clasificar. Es un muy buen visitante y puede ser una piedra en el zapato para cualquiera de los ‘grandes’.

El grupo B, parejo

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. Nacional Foto: Prensa Atlético Nacional

El grupo B puede que no tenga tanta rivalidad interna como el A, pero es un grupo interesante. Tiene a un Medellín que se ha mostrado muy equilibrado, un América que llega en alza y dos equipos sorpresa: Águilas Doradas y Deportivo Pasto, que son duros.

Sin embargo, los de la presión son el DIM y el América. El Poderoso, dirigido por David González, tiene un equipo con mucha riqueza técnica, con jugadores como Andrés Ricaurte y Vladimir Hernández, y un goleador como Diber Cambindo, que es clave. Medellín es un equipo con la mejor capacidad anotadora, con 30 goles a favor. Ocupa el primer lugar entre los equipos con mejor porcentaje de acierto.



América tardó en encontrar su mayor eficacia, y de a poco se fue volviendo imponente. El equipo escarlata siempre será candidato al título si se mete en las finales, y ahí está. Ah, y es el que menos goles ha recibido, así que eso demuestra que es fuerte en zona defensiva.



Águilas ha demostrado, bajo el mando de Leonel Álvarez, orden y agresividad. Es un equipo que complica, por algo fue el primero que aseguró su clasificación. No tiene nada que perder, y mucho para ganar. Y un dato clave: es el equipo con menos derrotas, solo 3.

Deportivo Pasto ha tenido una gran campaña. Siempre ha estado en la parte alta de la tabla. Es un equipo complicado para cualquier rival. Pasto, dirigido por Flabio Torres, puede ir por una verdadera hazaña.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes