Así quedaron los cuadrangulares el torneo de ascenso en Colombia

Dimayor dio a conocer cómo quedaron integrados los grupos de los cuadrangulares del torneo de ascenso del fútbol colombiano.

En el grupo A figuran Cortuluá, Real Cartagena, Leones y Boyacá Chicpó, mientras que en el B quedaron sembrados Bogotá, Fortaleza Unión Magdalena y Llaneros.



Así se jugará la B



Leones y Bogotá fueron cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares. Los ganadores de cada grupos obtendrán casilla en primera división y luego de enfrentarán, en partidos de ida y vuelta, en la final del torneo de ascenso.



Primera fecha



Grupo A

Cortuluá vs Cartagena

Leones vs. Chicó



Grupo B

Bogotá vs Fortaleza

Unión Magdalena vs. Llaneros





