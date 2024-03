Cruce entre Tulio Gómez y su hija pone a Lucas González en el ojo del huracán

América, a pesar del triunfo del sábado 2-0 sobre Alianza, no sale de su crisis, al menos la deportiva se calmó, pues los tres puntos como que le devolvieron el alma a la plantilla, al DT, César Farías, y a los hinchas.

Sin embargo, el equipo sigue en el ojo del huracán, pues los problemas que han generado sus dirigentes no paran. Hace poco, Tulio Gómez, el máximo accionista, fue sancionado por la Dimayor por haber criticado el arbitraje en el partido que empató el equipo ante Envigado en el Polideportivo Sur por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2024-I.

“Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, fueron las explosivas declaraciones que hizo Tulio Gómez públicamente en aquella ocasión.

De mal en peor

Gómez fue suspendido por tres meses y obligado a pagar una multa de 28 millones de pesos, algo menor a lo que se presentó en las últimas horas.

El dirigente defendió la labor del extécnico americano Lucas González, que fue despedido por su hija, Marcela, la presidenta del equipo.

Gol de América Foto:Tomada de Twitter: @americadecali Compartir

Gómez, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América demostró profesionalismo y honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas si en el futuro nuestros conceptos se alinean”.

Sin embrago, Marcela, su propia hija, le contestó: “Lamento desmentirlo don Tulio, pero en la Presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”.

Los trinos desaparecieron horas después de haber sido publicados.