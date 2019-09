Fuerte cruce de declaraciones entre Pinto y Alexis García

Jorge Luis Pinto y Alexis García tuvieron este domingo un nuevo capítulo de polémicas, al lanzarse puyas tras el partido entre Millonarios y Pasto, que ganó el equipo embajador 2-1.

La polémica empezó el viernes cuando Pinto dijo en rueda de prensa que esperaba que Pasto viniera a Bogotá a jugar fútbol y no a perder tiempo. Una crítica que el DT ya ha hecho en varias oportunidades con otros rivales.

Camilo Ayala se abraza con Alexis García. Foto: Facebook Deportivo pasto

Pues Alexis García, quien este mismo domingo presentó renuncia a su cargo por problemas personales, respondió.



"Respeto mucho a los colegas y hay gente que no lo hace. Hay gente que vende cosas que no son ciertas y eso es peligroso por el público, porque uno a veces con declaraciones, queriendo salvarse, incendia en los estadios. Este equipo no se prepara para hace tiempo, es el subcampeón y es segundo en la reclasificación jugando fútbol. Algunos montan cortinas de humo cuando esto es fútbol. Tengo que respetar a los rivales y salir como salieron hoy mis jugadores, abrazados".

Pinto, en el partido contra Jaguares. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Posteriormente, Pinto fue consultado por estas declaraciones, y afirmó: “A mí me gusta hablar de Klopp, de Tabárez, pero de ellos... Respeto, pero no. Que en un partido Equidad-Cúcuta, tengo el video, a los 15 minutos él haya parado el partido y les dijo a los jugadores que se metieran al banco a cambiarse de guayos…”, criticó Pinto.



"Refuto frontal. No mando razones. Si quieren nos sentamos y vemos los videos. Hoy en el primer tiempo Pasto no dejan cobrar. Le rogué al árbitro. Se tiraron al piso cuando iban ganando. Uno de profesional no puede enseñar cosas de esas. A mi equipo no le entreno eso. Yo si muestro pruebas. No hay que hablar más. Pasto tuvo cosas buenas", puntualizó Pinto.



Los dos entrenadores ya habían tenido un cruce de declaraciones en el torneo pasado, cunado Pinto criticó la cancha de Ipiales donde tenía que jugar su equipo. Luego, García le respondió que "hablar de las condiciones de la cancha no le corresponde a un entrenador”.





