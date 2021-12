La polémica por el partido del sábado entre Llaneros y Unión Magdalena en el fútbol de ascenso, que le ha dado la vuelta al mundo por un gol inaudito en el minuto 96, pasó a la acción. Este lunes hubo reunión clave entre las comisiones de la Dimayor, la Federación de Fútbol y el Ministerio de Deporte, para delinear la hoja de ruta y determinar si hubo irregularidades que llevaran a influir en el resultado del partido, que le significó el ascenso al cuadro samario a la A.



Las autoridades del fútbol, con acompañamiento del Gobierno, iniciaron este lunes desde las 10 a. m. reuniones especiales. En el encuentro estuvieron los integrantes de las comisiones disciplinaria, de ética y del campeonato, con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

De izquierda a derecha: Fernando Jaramillo, Guillermo Herrera y Ramón Jesurún. Foto: @Dimayor

También estuvo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana, y Guillermo Herrera, Ministro del Deporte, para discutir lo sucedido en dicho partido, en un escándalo que llevó al rechazo nacional e internacional, al repudio en las redes sociales y hasta la queja del presidente de la República, Iván Duque.



Tras la reunión, Jaramillo anunció ante los medios de comunicación la apertura de la investigación, que puede llevar a sanciones deportivas, pero también de tipo penal, si la Fiscalía comprueba que hubo amaño.



“La comisión disciplinaria es la encargada de la investigación. Está compuesta por Guillermo Ferro, José Alberto Gaitán y Gerardo Espinoza...Vamos a hacer esto en la compañía del Gobierno Nacional, encabezado por el Ministro del Deporte. He pedido una cita directamente con Francisco Barbosa, el Fiscal general, para ir personalmente. Es muy importante que se active la Fiscalía, que de alguna manera active la investigación paralela”, dijo Jaramillo. Adicionalmente, habló de posibles sanciones.



“No quiero prejuzgar, pero es una decisión que se tomará en su tiempo y son las sanciones más extremas que se puedan dar. Por ejemplo, que no puedan jugar el campeonato”, agregó.



El ministro Herrera, por su parte, garantizó seguir de cerca la investigación: “Vamos a hacer seguimiento permanente a todas estas actuaciones, celebramos la activación de los comités. Adicionalmente, pedimos el acompañamiento de la Fiscalía”.

Exfiscal radicó denuncia

Llaneros vs. Unión Magdalena Foto: Dimayor - Vizzor Image

En la mañana del lunes también se conoció que el exfiscal Mario Iguarán radicó una denuncia por el delito de corrupción privada. Esto, según el documento, porque considera que aficionados que invirtieron en casas de apuestas legales pudieron resultar desfavorecidos.



“Es probable que hayan sido engañados generando un desmedro patrimonial en su contra, que a la vez se tradujo en un posible beneficio para aquellos que probablemente si sabían sobre las verdaderas intenciones y motivaciones detrás de este extraño episodio”.

El tema llegó incluso a la Cámara de Representantes, pues la Comisión Séptima citará a control político al Ministro de Deportes, para que hable de lo sucedido en la B, además de otros asuntos del fútbol.



Además, el club Fortaleza, que se vio perjudicado por ese resultado, ya que se quedó sin ascender, radicó la demanda ante la comisión disciplinaria para reclamar que se suspenda el ascenso. Bogotá FC, otro club de la B, se unió a su petición. También lo respaldó públicamente Alianza Petrolera.



Desde Fortaleza han manifestado que se trató de "trampa" y "corrupción" y las imágenes del DT Nelson Flórez llorando también le dieron la vuelta al mundo, mientras decía que se sentía "robado".



Incluso, Millonarios emitió un comunicado este lunes pidiendo que haya claridad en lo sucedido en el ascenso, por la imagen del fútbol colombiano.



‘No me vendí’

Jugadores de Llaneros. Foto: Dimayor

En medio del escándalo, surgió la versión de que lo sucedido se habría debido a un posible acuerdo tácito entre los jugadores de Llaneros y Unión Magdalena en venganza con Fortaleza por situaciones arbitrales sucedidas contra ese equipo.



Mientras tanto, un futbolista de Llaneros rompió el silencio y dejó un mensaje en redes sociales en el que negó haberse vendido. Se trata de Manuel González, quien manifestó: “Con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARE UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer (sábado)... NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES”, escribió. El futbolista no señaló a nadie ni habló de hechos concretos, pero dejó entrever anomalías: “Tarde o temprano todo sale a la luz”.

El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, ha negado públicamente que haya actos irregulares y excusó a sus jugadores en el gol argumentando que quedaron en shock tras recibir el primer gol.



En cuanto a Unión Magdalena, este lunes emitió un comunicado pidiendo que se respete su "buen nombre y su imagen". Niegan que ha ya existido amaño y dicen estar abiertos a las investigaciones.



DEPORTES

