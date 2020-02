Santa Fe no reacciona: ahora perdió con Rionegro

Santa Fe no pudo ganar. Se cansó de rematar al arco y no anotó. Desperdició una y otra posibilidad de concretar. Y para colmo a su mala definición, regaló el balón en una salida en falso y ahí perdió el partido contra Rionegro, 1-0, en la tercera fecha de la Liga.

Es de no creer. Santa Fe hizo lo posible por la victoria. En su lista de oportunidades se incluyen por ejemplo un remate venenoso de Fabián Sambueza que fue directo al travesaño, o el disparo de Yohandry Orozco, que se estrenaba de titular, y que desvió el portero local, y otro disparo del mismo volante, que pasó muy cerca del arco.



Incluso, el equipo apeló a lo que mejor conoce, el juego aéreo, y fue así que en la segunda parte pudo abrir el marcador por esa vía en un cabezazo de Dixon Rentería y en otro de Fainer Torijano. Pero nada, a ninguno de los dos les entró la pelota.



Tampoco pudo Diego Valdés, que regresaba a la titular y tuvo dos remates, uno interceptado y otro que fue, otra vez, al travesaño. A Santa Fe no lo acompañó ni la eficacia ni la suerte. Se cansó de llegar y fallar.



El técnico Hárold Rivera arriesgó, fue por el todo o nada, sacó un volante de marca, Andrés Pérez, y metió a Kelvin Osorio, sumó más hombres en ataque pero ni así, el gol no llegó.



Y en esas estaba, cuando Orozco entregó mal la pelota en terreno propio, a un rival, a Juan Pablo Otálvaro, quien sacó un cañonazo de media distancia y sorprendió a todos en Santa fe, 1-0 inesperado. El equipo cardenal sigue sin ganar: apenas dos puntos de 9.

