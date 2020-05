Iván Mejía le cantó la tabla al presidente de la Dimayor

Como ha sido normal en él durante su larga trayectoria en el periodismo deportivo, Iván Mejía volvió a ser directo y no tuvo filtros a la hora de referirse a la gestión del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y de la reactivación del fútbol colombiano.

Mejía, en una entrevista en la que se habló de sus inicios en esta profesión, su pasión por el fútbol y algunas anécdotas, fue preguntado sobre por qué le dice ‘Tuerquita’ a Vélez y de inmediato fue contundente.



“Porque me parece que es un payasito, culebrero, hablador de carreta, mentirosito, que no ha hecho absolutamente nada en dos años que lleva en la Dimayor, que se mama 70 millones de pesos en un mes, que llegan a 100 con los gastos que llegan en representación, que no hace sino decir mentiras y que toda la Dimayor le ha quedado grande. Además, cometió el error de enfrentar al fútbol con el Gobierno y ahí lo están pagando".



Y añadió: "El fútbol no va a volver y entonces no saquen a ‘Tuerquita’, porque ‘Tuerquita’ no es un interlocutor válido para el fútbol. Ni el ministro ni el Presidente lo pueden ver, para que lo sepan, entonces el día que el fútbol decida que quiere volver, entonces hay que comenzar a pensar que hay que relevar a ‘Tuerquita’ y poner un interlocutor válido para el Gobierno”, dijo Iván Mejía en entrevista con Colmundo Radio.



Además, el comunicador aseguró que el fútbol colombiano no va a regresar por las campañas que se hagan por televisión y que primero hay que tener unos protocolos serios para que la vida de los actores de este deporte no esté en peligro.



“No sé si va a ir o no (Vélez) solo sé que mientras esté el Gobierno no lo tendrá como interlocutor válido. Y no va avanzar, no va avanzar. Ya el ministro fue muy claro, le mandó ese temario, tienen que resolver eso. Todos queremos que haya fútbol, a todos nos gusta el fútbol. Lo que no puede ser es que a punta de perifoneo y de micrófono queramos que el fútbol se reinicie mañana. No, primero hay unos protocolos sanitarios, de seguridad y de bioseguridad que son imprescindibles”, añadió.



Por otro lado, Mejía aseguró que si se comparan los protocolos expuestos por la Dimayor con los de Alemania, que reinicia la Bundesliga este fin de semana, “hay años luz” en este tema y reveló lo que costaría a cada club hacer los test para el coronavirus.



“¿Cuánto valen los cerca de diez mil chequeos de coronavirus que hay que hacer? ¿Cuánto valen? Ahí me mandó un directivo un cuadro estadístico de lo que le valdría a él el protocolo que pide el Ministerio en cuanto a exámenes. Le vale 190 millones de pesos. Entonces hago una pregunta, ¿Fortaleza tiene 190 millones de pesos? ¿Los equipos chicos tienen para pagar esos 190 millones de pesos si no tienen ni para pagar la nómina?”, dijo.



Finalmente comentó: “El fútbol tiene que regresar cuando el Gobierno considere que están dadas las circunstancias no podemos pregonar en los micrófonos y en la televisión que va a volver antes. Cuando el Gobierno diga que están dadas las medidas sanitarias y no se correr el riesgo, debe volver el fútbol”.



