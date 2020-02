¡Ataque de frente! La tremenda crítica de exjugador de Millos a Pinto

Increíblemente Millonarios el año pasado pasó de hacer un primer semestre espectacular de la mano de Jorge Luis Pinto, teniendo una primera fase casi perfecta, pero en el cuadrangular quedó eliminado inexplicablemente en la última jornada, cuando perdió en El Campín con América de Cali.

Para el siguiente semestre, las cosas no funcionaron. No se jugaba bien, los futbolistas no tenían el nivel que se requería y con el paso de los partidos, la eliminación temprana se fue cocinado, así como la salida de Pinto de la dirección técnica de Millonarios.



“No fue una sola cosa, fueron varias y la forma del manejo del grupo del profesor desgastó al equipo. Son formas de trabajar, y cada quien tiene la suya, pero la forma del Profe hizo que el equipo se fuera apagando poco a poco, que se agotara, que se apagara”, dijo una persona muy cercana al plantel de Millonarios a EL TIEMPO el año pasado cuando ya las relaciones estaban rotas entre el plantel y el técnico.



Uno de los jugadores que se dijo hizo parte de un posible sindicato para pararle el equipo a Pinto fue Felipe Jaramillo, quien para este semestre dejó el equipo de la capital de la República, para vestir la camiseta del América de Cali.



Este jueves, el futbolista fue entrevistado por 'Zona Libre de Humo', de Cali, y entregó una declaración fuerte sobre la metodología de trabajo del exentrenador de Millonarios y lanzó un dardo bastante fuerte.



"Si los entrenadores no jugaron fútbol, no van a entender al jugador. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible. A lo último el equipo físicamente estaba fatigado", dijo en este espacio radial.



Además, el jugador de América de Cali quiso limpiar su nombre e insistió que él no hizo parte del grupo que le dio la espalda al entrenador y le paró al equipo.



"No sé porque se dijo que en Millonarios yo lidere un supuesta parada del plantel contra Pinto, tal vez malinterpretaron que en una entrevista, yo dije que había jornadas de entrenamientos largos, pero yo soy el primero que trabaja", añadió.



