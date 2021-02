El antecedente de Cristiano Ronaldo que da esperanza a Andrés Román

Las fallas cardiacas generan un riesgo real a los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, hay dos casos de futbolistas vigentes y figuras con sus clubes que llaman a la esperanza.

El primer personaje es muy conocido, aunque su caso no lo es tanto. Se trata del portugués Cristiano Ronaldo, quien hoy, a los 36 años, sigue brillando en Juventus.



A los 15 años, Cristiano fue sometido a una cirugía con láser, luego de que le detectaron un problema en el corazón. Su frecuencia cardiaca era muy alta, incluso estando en reposo.



Quien reveló los detalles de la operación fue la propia madre del jugador, Dolores Aveiro.



“Cuando me avisaron de la situación di mi autorización para que sometieran a mi hijo a una intervención quirúrgica con láser. Estábamos todos muy preocupados por su salud y por la posibilidad de que tuviese que dejar el fútbol, que tanto ama”, señaló Aveiro al diario inglés The Sun.



Otro caso de recuperación fue el del argentino Ángel Correa, quien deslumbró en San Lorenzo de Almagro en 2014, año en que el club ganó la Copa Libertadores de América. Su rendimiento llamó la atención del Atlético de Madrid.



En una situación muy parecida a la de Felipe Román, a Correa le detectaron un quiste en un ventrículo. En su caso, solo era posible corregirlo con una cirugía a corazón abierto.



Correa contó con la suerte de que para las mismas fechas en que iba a firmar con el Atlético, en la capital española se llevaba a cabo un congreso médico que reunía a los mejores especialistas del mundo.



El jugador fue sometido a exámenes por los asistentes a ese congreso. Su caso era tan riesgoso que solamente dos especialistas estadounidenses se mostraron dispuestos a hacerle la cirugía.



“Viajé a Estados Unidos. Ni en películas había visto Nueva York, nunca había ido”, dijo Correa en una entrevista con el programa El Transistor, de Onda Cero. “Si no me operaba, me podía morir, pero tenía que decidirlo yo. Escuchaba eso y pensaba: ‘No, quiero jugar las semifinales de Libertadores’. Pero mi representante y el médico me convencieron”.



Correa tardó un año en volver a las canchas, pero hoy, aunque tiene una cicatriz en el pecho, sigue en plena actividad.



