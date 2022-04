El arquero Cristian Bonilla, ex Atlético Nacional y Millonarios, entre otros clubes, decidió colgar los guantes a sus 28 años.



(Le recomendamos: Dayana Yastremska: la tenista ucraniana que escapó de la guerra y llegó a Bogotá).



“He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso”, expresó el golero en el comunicado que publicó en los últimos días el San Antonio FC, el equipo norteamericano en el que venía militando.

Las razones del adiós de Bonilla

Facebook Twitter Linkedin

Cristian Bonilla (centro), en su paso por Millonarios. Foto: Dimayor

"Es una decisión muy pensada, la venía meditando desde varios meses. Tengo que ponerme al frente de mis negocios acá en Miami, que son de finca raíz, y ya no sentía la misma pasión que alguna vez sentí, esas ganas de soñar con el fútbol y tengo que ser honesto conmigo mismo y la profesión que tanto me dio. Un día me desperté y sentí que era suficiente, debo jugar mi segundo tiempo en la vida. Podrán decir que soy muy joven o muy viejo, pero estoy tranquilo", comentó Bonilla este fin de semana en diálogo con 'Caracol radio'.



(Además: Asesinan a joven promesa del fútbol colombiano por robarle el celular).



"Estaba contento en San Antonio, había jugado los tres primeros partidos. No perdí la motivación de entrenar, sino que sí necesitaba estar al frente de la empresa y no podía estar en las dos cosas. Hay que tomar este tipo de decisiones, ya no soñaba como soñaba a los 18 años", concluyó el ahora exarquero.

DEPORTES