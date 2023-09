Cristian Barrios fue la gran figura del América en el triunfo 4_1 sobre Nacional el sábado pasado en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Luego del partido, Barrios contó el drama familiar que vive tras haber perdido a su bebé de solo dos meses.

Duro momento

"Quiero darle gracias a Dios por el triunfo. Este grupo ha sufrido mucho al comienzo y después de la eliminación de Copa (Colombia) nos dio muy duro. Pero, la perseverancia estuvo acá. La mentalidad fue que solo nosotros podíamos levantarlo. Este triunfo es gracias a Dios y estoy orgulloso de mis compañeros. Hoy salgo más orgulloso de mis compañeros", dijo.



Y agregó: "Pocos lo saben, pero me perdí un partido contra Medellín porque sufrí la pérdida de mi hijo, que tenía dos meses. Pero, son cosas que solo Dios saben por qué pasan. Después de eso, (Diego) Novoa, (Edwin) Cardona, (Adrián) Ramos, todo el mundo me acogió y me dijeron que iba para grandes cosas y que esas cosas por algo y me van a ayudar a ser fuerte".

Su celebración de rodillas y señalando hacia el cielo tienen un motivo. Cristian Barrios confesó que no estuvo en el partido vs DIM pues perdió a su hijo de tan solo dos meses. Novoa, Cardona y Ramos y los demás compañeros lo acogieron y le dijeron que él está para grandes cosas. pic.twitter.com/IRAhEaWz0g — Eternamente Americano (@EAmeriicano) September 24, 2023

"Creo que después de eso, sufrí una lesión, pero mi corazón y mi mente fue salir adelante a pesar de las adversidades. Estoy más fuerte después del clásico. Espero seguir dándoles muchas alegrías a esta hinchada tan bonita y darles las gracias a ellos porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible", dijo.

Una alegría

"Hay muchos partidos donde me ha tocado asistir. Hoy me toco darle alegría a la hinchada con los goles. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles otra vez. Ya lo había hecho en el clásico contra el Deportivo Cali y ahora con Nacional, que sabemos lo que significa para la hinchada y para toda Colombia", sentenció.

