Cristian Arango, entre lágrimas, se despidió de la hinchada de Millos

Aunque Millonarios no lo ha hecho oficial, Cristian Arango no jugará más con el equipo. No está inscrito en la Liga y no viajó con el plantel para jugar la Florida Cup, este domingo, contra el Everton.

El futuro de Chicho está en la MLS, más concretamente, en Los Ángeles FC. El monto de la transferencia estaría alrededor de los 2,5 millones de euros.



Arango fue sorprendido en su carro por hinchas de la barra de Millonarios, Blue-Rain y, entre lágrimas por su partida del club, dedicó unas emotivas palabras a todos los aficionados, prometiendo su regreso para conseguir la tan anhelada estrella.

TE QUIERO CRISTIAN ARANGO😭😭😭💔 pic.twitter.com/L6rBDqerOH — Valentina Canosa (@valencanosa) July 22, 2021

"Muchas gracias a todos los hinchas azules por todo el apoyo que me brindaron siempre, me voy siendo una familia. Espero volver y darles las estrellas que quieren", dijo el '10' con la voz entrecortada.



Arango, en dos etapas con Millonarios (2017 y 2019-2020), jugó 65 partidos de Liga con el club y anotó 24 goles.



