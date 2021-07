Chicho Arango es baja en Millonarios para jugar contra Pasto

Millonarios disputará este domingo su primer partido de la Liga 2021-II contra el Deportivo Pasto, a las 8 de la noche, en el estadio Libertad. Los azules buscarán el título de Liga después de cuatro años, y luego de perder la final del primer semestre contra el Deportes Tolima.

Aunque el técnico Alberto Gamero había manifestado su alegría este viernes, en conferencia de prensa, por tener la plantilla completa disponible para el debut en la Liga, ahora el entrenador samario perdió una pieza importante para ese juego.



El atacante Cristian Arango no estará en el partido en Pasto. Ya se había perdido la vuelta de la final contra Tolima tras haber sido expulsado en la ida.



Arango no podrá actuar por motivos administrativos: Millonarios jugará la Florida Cup en Estados Unidos, en la que enfrentará el próximo 25 de julio al Everton de James Rodríguez.



Para poder participar en ese juego, Chicho está en pleno trámite de visado y tendrá que atender la cita el lunes a primera hora, por lo cual no podrá viajar a Pasto, porque no está garantizado su regreso a tiempo a Bogotá.



