Cristian Arango habla de su metamorfosis en Millonarios

La llegada de Fernando Uribe y Fredy Guarín sacudió el mercado en Millonarios y los puso como los hombres para seguir en una campaña en la que el equipo buscaba revancha, luego de quedarse afuera de todo en 2020. Pero había un jugador que venía trabajando en silencio, desde mucho antes, para ganarse un puesto y ser símbolo del equipo.

La historia comienza un año antes, cuando todo el país terminó encerrado por culpa de la pandemia de covid-19 y obligó a todo el mundo a repensar su manera de trabajar. Poco a poco, se fueron abriendo las puertas para algunas actividades. Así, Cristian Arango comenzó su metamorfosis, hasta ser hoy el jugador más relevante de un equipo que sigue remando para entrar a los ocho y tratar de pelear cosas grandes. En él confía Millonarios para buscar un triunfo este domingo, contra Bucaramanga (8:10 p. m., Win Sports +).



Antes de que el país se paralizara, Chicho no era titular. Anotó un par de goles llegando desde el banco. Pero luego hizo no solo un trabajo físico, sino también mental, para mejorar. Y le ha servido. Desde la reanudación del fútbol local, lleva 14 goles en 29 partidos jugados con Millonarios.



“Siempre quiero hacer un poco más de lo que hacemos, eso me ha dado una mentalidad mucho mas fuerte”, explicó Arango, de 25 años, quien llegó a mediados de 2019 para su segunda etapa en Millos. “En el parón que tuvimos con la pandemia, siempre me mandaban a correr tantos kilómetros. Mi padre me acompañaba. Y siempre hacía más de lo que me pedían, trabajaba a doble jornada. Creo que todo fue mentalizarme, tener una conversación conmigo mismo y trazarme las metas que quería. Gracias al trabajo mental que tuve, decidí hacerlo de esta manera”, agregó.



Juan Martín Arango, su padre, es una guía enorme. También fue futbolista profesional, en la B, con Itagüí. Su hermano, Jhon Alexánder (el Chicho original, de quien luego heredó el apodo), alcanzó a jugar unos partidos en Bajo Cauca, también en el torneo de ascenso. Y su hermana, Cindy, es basquetbolista.



“Mi papá fue muy influyente para mí desde pequeño. En la pandemia tuve mucho apoyo de él: yo iba trotando y él me seguía en el carro para acompañarme y apoyarme”, explicó Chicho. “Mi familia es muy importante. Todos, mi actual pareja y mis hijos me dan mucha tranquilidad, me motivan a salir y sé que por ellos voy a entregarlo todo, siempre me van a recibir con los brazos abiertos y con gran amor”, afirmó.



Pero además, en ese proceso de crecimiento también ha tenido influencia, en el último tiempo, de una leyenda del club. Arnoldo Iguarán, el segundo máximo goleador de Millonarios en el fútbol colombiano, con 120 anotaciones, y el segundo artillero de la historia de la Selección Colombia, con 24 goles. El DT Alberto Gamero lo incorporó a su cuerpo técnico como entrenador de delanteros.



“Arnoldo nos ha ayudado bastante, nos brinda mucha confianza a la hora de sacar el juego de nosotros. Es bueno tenerlo como referente en el equipo y es positivo para seguir creciendo como delanteros”, expresó.

Ida y vuelta

Cristian debutó en 2012 en Envigado. Luego tuvo un paso por el Valencia Mestalla, filial del Valencia, donde anotó 8 goles en 26 partidos, pero no pudo quedarse porque no hubo acuerdo económico. Luego volvió a jugar en su club de origen antes de comenzar su primera etapa con Millonarios, en 2017.



Con Miguel Ángel Russo como técnico, solamente jugó dos partidos como titular y entró por raticos en otros 10. Alcanzó a marcar tres goles. “El profe Russo no me dio muchos partidos, aunque siempre entraba y hacía las cosas bien, era partícipe del juego. Creo que me faltó un poco de confianza. Pero lo que hice fue importante para saltar de nuevo a Europa”, recordó.



Efectivamente, a mediados de 2017 fue transferido al Benfica, que pagó 2,1 millones de euros por él. Pero no jugó: fue cedido en su primera temporada al Desportivo Aves, que también jugaba en primera división. Allí jugó 22 partidos y anotó tres goles.

Al año siguiente lo volvieron a prestar, esta vez, al Tondela, donde se encontró con otro colombiano, Pablo Sabbag, el mismo que acaba de pasar de Equidad a Estudiantes de La Plata. Su balance, 21 partidos disputados y tres anotaciones.



“Esos pasos por Europa me ayudaron mucho a mejorar en la dinámica de juego, son cosas que hoy en día aplico en la cancha. Tengo la ilusión de volver a Europa y hacerlo mucho mejor. Apuntaremos a eso, con la ayuda de Dios”, señaló.

Así está Millos

A pesar de su aporte a la campaña, con seis goles, uno de ellos de penalti, y una asistencia en 12 partidos jugados, Millonarios no se ha podido afirmar en la tabla de posiciones. La ida de varios jugadores titulares del equipo, como Andrés Román y Matías de los Santos, y las lesiones de otros como Uribe, Guarín y ahora Mackalister Silva, no han permitido que el equipo tenga un rendimiento estable.



“Para estar más arriba en la tabla, el partido contra Nacional era clave: merecíamos la victoria, pero se nos escapó. Entiendo también que tenemos un partido menos que muchos que están arriba en los ocho y podríamos tener 26 puntos en la tabla y estar de terceros o cuartos. Igual, dependemos de nosotros”, explicó.



Arango sabe que hay aspectos para mejorar, en especial uno que considera clave: “Debemos trabajar en la concentración en los momentos decisivos de los partidos. Si mejoramos eso, podemos llegar al objetivo que queremos. Lo más fuerte que tenemos es cuando nos comportamos como equipo; cuando lo hacemos, tenemos una solidez a la hora de atacar, lo que más nos ha funcionado”.



Con cinco partidos contra equipos que también están peleando por entrar (Bucaramanga, Tolima, América, Santa Fe y Cali), Chicho sabe que no puede ahorrar nada. “Todos los partidos son directos, van a ser finales y lo afrontaremos como tal. Esperamos poder clasificar, sumar y sumar para el objetivo que tenemos, que es ser campeones”.



