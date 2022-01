Santa Fe sumó este sábado su primer punto como visitante en la Liga 2022-I, al igualar 1-1 con el recién ascendido Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre. El equipo que dirige el argentino Martín Cardetti mostró progresos a la hora de atacar, pero aún tiene temas por resolver para poder avanzar con tranquilidad en la Liga.

Sin Carlos Sánchez, suspendido tras la expulsión en el encuentro contra Águilas Doradas, Cardetti se decidió por el mediocampista Yeiler Góez como titular, con un más que aceptable balance.



En los primeros minutos, Cortuluá atacaba bastante a Santa Fe y le recalcaba algunos problemas defensivos que deberá revisar el DT.



El primer gol, con participación de los laterales

Los visitantes encontraron la ventaja en una jugada con participación ofensiva de los dos laterales: el derecho, Edwin Herrera, mandó un centro pasado al segundo palo y allí, el izquierdo, Dairon Mosquera metió la cabeza y terminó bañando al portero Guillermo Gómez para poner en ventaja a su equipo, a los 36 minutos del primer tiempo.



Pero el tema no quedó ahí en la primera etapa. En el tiempo de reposición, el juvenil Alexis Castillo Manyoma cobró un tiro de esquina al área chica. La defensa se durmió y el portero Leandro Castellanos se quedó en la raya. Entonces, todas esas dudas las aprovechó el experimentado Luis Carlos Ruiz para meter la cabeza y conseguir la igualdad, a los 47 minutos del primer tiempo.



El segundo tiempo fue más favorable para Santa Fe, que tuvo las opciones para acercarse a la victoria. Incluso se dio una curiosa acción, en el minuto 70, cuando se prendieron los aspersores que riegan la cancha del lado en el que atacaban los locales.



En la última jugada del partido, Santa Fe pidió una mano de Jaison Elí Mina, pero el juez Bismarks Santiago, con la ayuda del VAR, consideró que no había infracción.



La próxima jornada para Santa Fe y Cortuluá

Santa Fe volverá a El Campín en la próxima fecha, el miércoles, para su primera gran prueba de fuego contra uno de los favoritos al título, Junior de Barranquilla, a partir de las 8:15 de la noche.



Cortuluá, por su parte, tendrá un partido duro también, el viernes, cuando reciba al América en el estadio Doce de Octubre.



