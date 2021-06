Quindío dio un buen paso hacia la A: venció a Cortuluá

Deportes Quindío impuso su mejor juego colectivo sobre Cortuluá y lo derrotó 0-1 este lunes en el juego de ida de la final del Torneo I-2021, desarrollado en el Estadio Doce de Octubre.

El cuadro dirigido por Óscar Hernán Quintabani fue superior en el control del partido, protagonizó muy buenas acciones ofensivas en la primera parte y aunque el local reaccionó en el complemento, no le alcanzó para marcar la igualdad.



Una solitaria anotación de Yilmar Filigrana en el minuto 32 dejó a los ‘cuyabros’ con los tres puntos y la alegría de resolver en el Estadio Centenario la opción de enfrentar al Atlético Huila por el primer cupo para el ascenso, favorecido también en la Reclasificación. El compromiso de vuelta será este jueves (3:30 p.m.)



También quedó en evidencia la capacidad del arquero Manuel Arias, quien en diversas oportunidades salvó a su equipo de que el marcador en contra fuera más amplio.



Cortuluá se acercó al minuto 7 en un cabezazo de Julián Millán que evacuaron al tiro de esquina. Después fue amplia la posesión del cuadro forastero.



En el minuto 10, gran habilitación de Yilber Pino a Yilmar Filigrana al espacio libre y Manuel Arias achicó de forma espectacular abajo para evitar la caída de su valla. A los 15 hubo un centro y el cabezazo de Jesús Figueroa pasó besando el horizontal.



Una falta de Didier Pino al 26 produjo una gresca que dejó tres amonestados, entre ellos Jaider Riquett. Garavito volvió a rematar desviado a los 27.



Pero el dominio visitante se materializó a los 32 minutos, cuando Juan Camilo Vela perdió un balón en la mitad, Quindío recuperó en mitad de cancha y generó una transición para que Yilmar Filigrana venciera en dos tiempos a Arias para el 0-1.



Olmes García entró por el lesionado Filigrana, quien en la jugada del gol quedó resentido.



España probó con un frentazo y Arias salvó de nuevo a Cortuluá a los 38.



En el segundo tiempo, Cortuluá salió con otra intención, aunque Chaverra por poco anota el segundo, solo que Arias envió el balón al tiro de esquina.



A los 9 minutos entraron en el local Juan Diego Lobo y mateo trejos por Hernán Burbano y Juan Camilo Roa.



A los 15, Óscar Quintabani sustituyó a Jairo Borrero y Yeison Carabalí por Jairo Roy Castillo y Yani Quintero.



Rivera le sirvió un balón a Feiver Mercado, pero el delantero no alcanzó a conectar el balón a los 17.



En Quindío, Jader Quiñones ingresó por Wilson España y Jefferson por Olmes García a los 31 para darle trámite al encuentro. El árbitro Bismarks Santiago no tuvo problemas en la conducción del partido.



