Cortuluá tiene ahora la primera opción de volver a la A

Cortuluá venció 1-0 a Boyacá Chicó en la penúltima fecha de los cuadrangulares de la B y quedó ahora con la primera opción de regresar a la primera división del fútbol colombiano.

Un gol en contra de Henry Plazas, a los 11 minutos, le dio la victoria al equipo dirigido por Jaime de la Pava, quien anunció, en sus redes sociales, que dejará su cargo pase lo que pase al final de este campeonato.



El mensaje de despedida de Jaime de la Pava

"Buscaremos en el 2022 otros desafíos dentro del fútbol, formar, direccionar funciones deportivas y consolidar mi propio proyecto de fútbol social.

Dios los bendiga y gracias", escribió De la Pava.



Cortuluá obtendrá el ascenso si le gana a Real Cartagena como visitante en la última fecha. El empate le alcanzaría si Boyacá Chicó no derrota a Leones en Tunja.



Los ajedrezados ya no dependen de sí mismos para ascender: tendrán que ganar y esperar a que Cortuluá no lo haga.



El 1-0 eliminó a Leones, que necesitaba un empate en este partido para seguir con opciones de subir de nuevo a la A.



Fortaleza, a un empate de regresar a la A

En el grupo B, Fortaleza tiene la gran opción de ascender este domingo. Le bastará con un empate contra Unión Magdalena en Santa Marta (3:30 p. m., con señal de Win Sports+). Si pierde, igual seguirá dependiendo de sí mismo: cerrará contra Bogotá en Techo.



