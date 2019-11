Cortuluá ya pidió investigación por supuesto amaño en Tigres-Pereira

Cortuluá ya solicitó oficialmente la apertura de una investigación disciplinaria por el supuesto amaño del partido que Deportivo Pereira le ganó 0-5 a Tigres el sábado en Techo, que dejó al equipo ganador asegurado en la primera división del fútbol colombiano.

La solicitud se presentó ante la Comisión Disciplinaria del campeonato, y podría tener, de ser aceptada, no solo implicaciones legales para los jugadores, sino también para el desarrollo del torneo de la B, porque, incluso, una de las sanciones que podría aplicarse es la pérdida de los puntos.



"Ya enviamos al mediodía el pedido de apertura de investigación, lo que tenemos es que hay una presunción de que tres jugadores del Pereira le ofrecieron a uno o dos jugadores de Tigres 100 millones de pesos por dejarse meter cuatro goles”, dijo el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán.



Cortuluá sigue a la espera de ganar el campeonato para lograr el anhelado regreso a primera división. Hoy, la única fórmula que lo salvaría es que Pereira le gane la final semestral a Boyacá Chicó, lo que le daría la posibilidad de pelear el segundo ascenso con los ajedrezados en un repechaje.



"Hay que tratar de llegar hasta las últimas, si es que se puede, generalmente se quedan en investigaciones y no pasa nada, por lo menos que encuentren a los jugadores, el problema no es con los equipos, es con los futbolistas que se amañan”, agregó Martán.

Lo que dice el Código

En su alegato, Cortuluá apela a los articulos 91, 92, 93 y 99 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

El artículo que sería clave para la definición del tema es el 93, que habla de "Predeterminación del resultado". Esto dice el Código:



"Artículo 93. Predeterminación del resultado.

1. El directivo, personal técnico, funcionario administrativo de un club, selección municipal o departamental y en general el oficial u oficial de partido que por cualquier medio ofrezca o reciba recompensa para obtener un resultado determinado en un partido, será sancionado con suspensión para ejercer todo tipo de actividades deportivas y administrativas relacionadas con el fútbol de dos (2) a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la comisión de la infracción.



"2. Si a juicio de la autoridad o comisión disciplinaria como consecuencia de la aceptación del ofrecimiento la actividad competitiva del club, selección municipal o departamental pudiera tener incidencia en el resultado del encuentro se impondrá además la sanción de derrota por retirada o renuncia.



"3. Si la división, liga o club, o los futbolistas hubieren recibido premios deberán hacer devolución de los mismos, tanto si se trata de dinero efectivo como de objetos simbólicos".



El artículo 99 del Código establece los siguientes castigos en caso de corrupción:



"El que ofrezca, prometa u otorgue a un órgano o miembro de FCF, sus divisiones, ligas, clubes, oficial de partido, jugador o a cualquier oficial en general, beneficios ilegítimos para su persona o terceros con el fin de inducirles a violar el estatuto o reglamentos de

FCF, sus divisiones, sus afiliados o los afiliados a estos, de la confederación o de la FIFA, será sancionado con:

a) Multa en cuantía de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales

vigentes al momento de la comisión de la infracción.

b) Inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de al menos dos (2) años.

c) Prohibición de acceso a los estadios.



"El cohecho pasivo (solicitar, hacerse prometer o aceptar aquella clase de dádivas o beneficios), conllevará idénticas sanciones a las previstas en el punto anterior.



"En supuestos especialmente graves o concurriendo reincidencia, la sanción contenida en el inciso 1º letra b) del presente artículo podrá imponerse hasta por cinco años.



"En todo caso, el órgano competente decretará el decomiso de las cantidades o valores

patrimoniales que hayan sido instrumento para cometer la infracción. Tales valores serán destinados a los programas de desarrollo del fútbol".

¿Y si le quitan los puntos?

Si Pereira llega a perder los puntos de este partido, el desarrollo del torneo de la B cambia radicalmente. Primero, la final del semestre la jugarían Boyacá Chicó y Cortuluá y el ganador enfrentaría a los 'matecañas' en la final anual.



Pero además, el tema cambiaría la tabla de reclasificación: Pereira no tendría asegurado el ascenso por esta vía, pues ya no tendría 84 puntos sino 81. Así, tanto Boyacá Chicó como Cortuluá podrían superarlo con una serie de resultados y, en caso de perder los dos partidos de la final anual, lo obligaría a jugar el repechaje.



DEPORTES

Con reportería de Marco Antonio Garcés (Futbolred)