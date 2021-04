Se viene una demanda en el torneo de ascenso

El paro nacional trastocó la programación del Torneo de Ascenso: el partido que debían jugar este miércoles Cortuluá y Fortaleza, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, no se disputó porque el equipo visitante no logró llegar al estadio Doce de Octubre.

Fortaleza llegó el martes a Buga y desde allí debía desplazarse a Tuluá, pero el equipo no pudo pasar por los bloqueos en la vía. Por esta razón, la Dimayor decidió posponer el encuentro para este jueves, a partir de las 3:30 de la tarde.



Sin embargo, Cortuluá no quedó conforme con la decisión y anunció que reclamará los puntos del partido por no cumplir con los reglamentos del campeonato.



En su argumentación, el club vallecaucano aseguró que Fortaleza no envió el itinerario del viaje a tiempo. El reglamento establece que el club visitante debe informar a su rival sobre su recorrido 72 horas antes del juego.

Comunicado oficial tras el aplazamiento del partido por la fecha 3 del #TorneoBetPlayDimayor pic.twitter.com/MjHonaiiiB — Cortuluá (@cortuluaoficial) April 28, 2021



Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, le dijo a EL TIEMPO que el oficial de logística de su equipo le solicitó a Fortaleza viajar temprano para evitar problemas con los bloqueos, pero que los visitantes no hicieron caso.



Posteriormente, Cortuluá ofreció hacer un trasbordo en el peaje Betania, para que el plantel de Fortaleza pasaran de un bus a otro y pudieran disputar el encuentro, pero el club visitante se negó.



