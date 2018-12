'No acepto que nos marquen como culpables': Presidente de Cortuluá

Continúa el cruce de declaraciones entre Nacional y Cortuluá por el caso de Fernando Uribe, en el cual, tras la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol le dio la razón a Cortuluá y el equipo antioqueño debe pagarle 5 milones de dólares por los derechos del delantero.

están en todo su derecho de ir al TAS, no lo niego en absoluto, es un acto jurídico, pero no tienen derecho a marcarnos como culpables y que ellos son las víctimas FACEBOOK

TWITTER

Uribe llegó a Nacional en 2012 y el equipo compró el 50 por ciento del pase del delantero. El pereirano se fue libre de Nacional en 2015 y se marchó al fútbol mexicano. Cortuluá demandó a Nacional porque tenía el otro 50 por ciento del pase del jugador y alegó pérdida de patrimonio.



Ignacio Martán, presidente del Cortuluá salió al paso de las declaraciones del presidente de Nacional, Juan David Pérez, quien dijo este lunes que: "Tras ser notificados, Nacional informa que acudiremos al TAS, estamos iniciando acciones jurídicas para hacer valer en las instancias correspondientes nuestros derechos, porque él se fue libre y no recibimos un solo peso por él. Consideramos desproporcionado esta sanción de 5 millones de dólares".



Martán, en comunicación con EL TIEMPO TELEVISIÓN asegura que: "No entendemos cómo Nacional en una rueda de prensa desconoce los tres fallos anteriores, en los cuales ganamos, y dice que simplemente el jugador (Uribe) quedó libre. Ellos tenían el derecho defenderse durante tres años, los mismos que hemos esperado nosotros para que haya un fallo".



El presidente del Cortuluá agrega que no entiende por qué a Nacional se le dejaron inscribir jugadores este semestre: "El fallo salió en abril, fuimos notificados en junio y le dejaron inscribir jugadores a Nacional cuando para mí no tenían derecho a hacerlo durante este semestre".



Sobre la decisión de Nacional de apelar la decisión al TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), Martán dice: "están en todo su derecho de ir al TAS, no lo niego en absoluto, es un acto jurídico, pero no tienen derecho a marcarnos como culpables y que ellos son las víctimas".



Este es uno de los muchos litigios legales que tiene Nacional. Marlos Moreno (Club Leonel Álvarez), Orlando Berrío (Expreso Rojo) y Davinson Sánchez (Club Pedro Sellares) demandaron al club por los derechos de formación. Además, Once Caldas demandó al club por temas con Jhon Valoy, al igual que Carlos Rentería.



DEPORTES