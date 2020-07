Muere por coronavirus exfutbolista Alexander Balanta

El exfutbolista colombiano Alexander Balanta falleció a causa de una complicación cardiorrespiratoria provocada por el coronavirus, informaron este domingo medios locales.

Balanta, de 42 años de edad, radicaba en Bolivia desde el año 2000. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) expresó en un comunicado "sus más sentidas condolencias a la familia" de Balanta.



El exjugador había sufrido una trombosis en una pierna hace tres meses y se contagió de covid-19 en un hospital de El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde la noche del sábado sufrió un paro cardiorrespiratorio, dijeron medios locales.



(Lea también: Kanye West anuncia que se postulará a la presidencia de EE. UU.)

Difícil Momento

El pasado 27 de junio Balanta contó al medio local 'Página Siete' la difícil situación por la que estaba atravesando debido a la enfermedad, pues tras la operación que le realizaron para tratar la trombosis, uno de los dedos de su pie se vio afectado, por lo que los médicos estaban pensando en una amputación.



“Me internaron en el Hospital del Tórax, por una trombosis, me operaron y lastimosamente uno de mis dedos empezó a necrosar. Unos días después estalló el tema del Covid y tres médicos estaban infectados. Al día siguiente me hicieron la prueba y 72 horas después me dijeron que tenía covid-19”, aseguró el ex futbolista.



Para ese momento se desconocía la fecha de la cirugía, pero en redes sociales un grupo de amigos del jugador adelantó una rifa para recolectar dinero y regalarle una prótesis. El sorteo estaba programado para el domingo cinco de julio.



“Aún no se cuándo me operan, pero pido a la gente que me colabore. Estoy pasando un momento difícil. Si me amputan la pierna, me ayudarán a comprar la prótesis”, dijo en ese momento a 'Página Siete'.



(Lea también: Daniella Álvarez mostró su primer baile tras amputación de su pie)

Se comunica que por respeto y agradecimiento a todas las personas que apoyaron con esta causa, el sorteo se realizará de... Publicada por Alexander Balanta en Domingo, 5 de julio de 2020

Infortunadamente, el estado de salud de Balanta se complicó en los últimos días. Las consecuencias de la trombosis sumadas a los signos del coronavirus terminaron con la vida del exfutbolista.

Le puede interesar:

- 'James está sufriendo': periodista que reveló la charla con Zidane

- Arsenal y Manchester United irían por James por su bajo costo

- ‘Colombia tiene con qué ganar el Tour y el Mundial’: Daniel Martínez

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP