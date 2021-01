Golpe al fútbol colombiano en el segundo pico de la pandemia

El Departamento Deportivo de la Dimayor informó que el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia 2020 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional fue aplazado por las decisiones de salubridad que adoptaron las autoridades locales de Armenia, para contener la pandemia la covid-19.



La Dimayor aclaró que programó el compromiso entre los clubes en el estadio Centenario de Armenia, por solicitud del Deportes Tolima, debido a que el escenario deportivo Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué no cuenta con fluido eléctrico y los camerinos continúan en remodelación.



"La reprogramación del partido será informada de manera oportuna cuando se tenga definido el estadio", dice el comunicado.



La difícil situación por la que atraviesa Armenia debido al alto número de ocupaciones de las Unidades de Cuidados Intensivos le dio pie a la alcaldía de la ciudad para prohibir la realización del encuentro Tolima vs. Nacional, de cuartos de final de la Copa Colombia, este jueves.



"El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia informa que de acuerdo con las decisiones adoptadas en el marco del consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo este miércoles en la alcaldía de Armenia se tomó la decisión de no hacer el préstamo del estadio Centenario para el partido por los cuartos de final de la Copa Colombia entre Deportes Tolima y Atlético Nacional" dice el comunicado oficial.



DEPORTES