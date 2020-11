¡Alerta en Nacional! Nueve futbolistas, positivos por covid-19

Este miércoles, Atlético Nacional anunció mediante un comunicado, que el equipo cuenta con nueve jugadores positivos por covid-19, los cuales se encuentran en buen estado de salud, son asintomáticos y están en aislamiento con monitoreo por parte del departamento médico del club.

Comunicado pruebas PCR. Léelo aquí:👉👉 https://t.co/liWG09B2Th — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 25, 2020

“Atlético Nacional cumpliendo con su protocolo interno de seguimiento semanal de pruebas para detección de covid-19, realizó este lunes exámenes de control a su plantilla. Dichos resultados arrojaron nueve jugadores positivos. Ellos se encuentran en buen estado general de salud, asintomáticos y en aislamiento preventivo”.



En el escueto comunicado no confirman nombres y siguiendo con el protocolo de bioseguridad, el club estableció el cerco epidemiológico extendiéndolo hasta las respectivas familias y otros trabajadores.



Finalmente, por calendario de Dimayor las pruebas deberán realizarse nuevamente el próximo viernes. Con estos nueve contagiados, se suman a la lista de Sebastián Gómez y Yerson Candelo quienes dieron positivo previo al partido contra América el pasado sábado, Helibelton Palacios ya habría cumplido el periodo de aislamiento y podría reintegrarse al equipo, aunque no se sabría si sus resultados son negativos.



Un ‘rompecabezas’ para Alejandro Restrepo

De esta manera, la cifra ascendería a 12 jugadores positivos por covid-19 en el equipo. Según la Dimayor, los equipos deberán presentarse a jugar con mínimo de siete jugadores.



Si se sacan estos 12 de la lista de 30 jugadores, sumado a los seis que se encuentran en el departamento médico (Geisson Perea, Christian Mafla, Juan David Cabal, Cristian Blanco, Estéfano Arango, Andrés Andrade), ya son 18 jugadores que Nacional no podría contar para este sábado. Sin Gustavo Torres transferido a Vasco da Gama, son 19 jugadores que no podrá utilizar Alejandro Restrepo y apenas podría juntar 11 jugadores para este encuentro.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

