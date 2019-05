Con triunfo contra Envigado, Cali logró ser cabeza de serie

En un partido flojo y sin emociones, en el que lo más importante fue su confirmación en los cuadrangulares como cabeza de serie del Grupo B, Cali venció 1-0 a Envigado en el estadio de Palmaseca, y terminó con 33 puntos en la tercera casilla del todos contra todos.

Agustín Palavecino y Kevin Velasco estuvieron lejos de su mejor forma, al igual que los de ataque, Iván Ibáñez y César Amaya, mientras que a Didier Delgado se le vio improductivo de lateral.



El gol llegó al minuto 34 minutos. Delgado levantó un servicio, el arquero visitante Jéfferson Martínez salió a amortiguar, pero chocó con un compañero y Velasco tomó el rebote para empujar el balón a la red.



César Amaya desperdició una clara llegada a los 40, mostrando que sigue sin acercarse a su mejor nivel. De resto no hubo nada más para reseñar en esa primera parte, en la ni los tiros de esquina tuvieron efecto para aumentar la diferencia.



En los últimos minutos el Cali se volcó al área de Martínez soportado en el trabajo de Rodríguez y Dinenno, pero el común denominador fue la falta de contundencia. Y a los 45 Bruno Moreira se acercó en la última con un remate que contuvo Mina.



Síntesis

Deportivo Cali: Pablo Mina (6); Didier Delgado (6), Richard Rentería (), Gustavo Chará (6), Darwin Andrade (6), Matías Cabrera (6), Andrés Colorado (6), Agustín Palavecino (6), Kevin Velasco (7), Iván Ibáñez (5) y César Amaya (5).

Cambios: Carlos Rodríguez (5) por Iván Ibáñez (8 ST), Juan Ignacio Dinenno (6) por César Amaya (23 ST) y Carlos Carbonero (SC) por Kevin Velasco (37 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Envigado: Jéffersson Martínez (5); Santiago Jiménez (5), Francisco Báez (5), Santiago Ruiz (5), Jesús Martínez (5); Jairo Palomino (5), George Saunders (5), Alexis Zapata (5), Neyder Moreno (6); Yeison Guzmán (5) y Michael Nike Gómez (5).

D.T.: Eduardo Lara.



Goles: 1-0: Kevin Velasco (34 PT).

Amonestados: Kevin Velasco (25 PT), Iván Ibáñez (45 PT), Andrés Colorado (25 ST) por Cali. Santiago Ruiz (8 PT), Jairo Palomino (11 ST) por Envigado.



Cambios: Wilfrido de la Rosa (5) por Michael Nike Gómez (25 ST), Brayan Lucumí (5) por George Saunders (34 ST), Bruno Moreira (SC) por Alexis Zapata (42 ST).

Expulsados: No hubo.

Partido: Malo

Figura: Kevin Velasco (7)

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Asistencia: 9.000 espectadores, aproximadamente

Taquilla: no suministrada

Árbitro: Bismarks Santiago (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali