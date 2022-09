Se acerca el inicio de la Copa Ídolas 2022 Cali Ciudad Deportiva y la ciudad anfitriona se prepara para recibir a los 4 equipos en competencia: América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Mineiro y Club Olimpia; pero también para albergar en el histórico estadio Olímpico Pascual Guerrero, una vez más, a los amantes del fútbol femenino locales y visitantes.

Es por ello que desde el 9 de septiembre la organización del evento junto al operador de boletería WArena habilitó la venta de las entradas para las 4 fechas programadas del 17 al 24 de septiembre.



La boletería se podrá adquirir en los puntos físicos y plataforma online de WArena para cada fecha, las cuales brindarán acceso a los dos partidos del día en la fase del todos contra todos y a la gran final, permitiendo el ingreso de menores de edad a partir de los 5 años.



Las tribunas habilitadas para el acceso del público son Norte, la cual será designada como Tribuna Familiar; Oriental y Occidental, con valores de $10.000, $15.000 y $25.000 respectivamente.

Mensaje importante



“El sentimiento de este torneo es de unión, todas las voluntades juntas, luchando duro por tener un gran espectáculo, junto a la fanaticada, es un gran momento para demostrarle a nuestras jugadoras, a los clubes y como respuesta a sus resultados deportivos, que respondemos a ese gran nivel que tienen y que cada vez queremos que el fútbol femenino sea más grande” afirmó Diana Osorio, Gerente THE COACH, agencia organizadora de la copa.



La Copa Ídolas tiene como lema “Todos juntos por ellas” reflejo de su génesis, pues es el resultado del compromiso y movilización de las voluntades de diferentes actores del fútbol en el país con el liderazgo de la agencia de marketing deportivo THE COACH, y la empresa privada en cabeza de Cerveza Águila, Nike y Win Sports, junto a la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaria de Deporte y Recreación, y con el aval de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, quienes buscan brindar condiciones competitivas de primer nivel para los clubes y un digno espectáculo deportivo para la hinchada que disfrute de los partidos desde la gradería o a través de las transmisiones de televisión que realizará el canal WIN Sports.



“Le gente ve el esfuerzo de las jugadoras, por eso es que están tan apasionados al fútbol femenino. Es muy importante que Cali sea la sede de este torneo y desde la Alcaldía la apuesta es tener un torneo internacional cada año, que la ciudad sea referente del fútbol femenino no solo a nivel nacional sino también internacional” Comentó Carlos Diago, Secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali.



Es así como luego de esta histórica coordinación de esfuerzos por brindar una oportunidad de fogueo deportivo para los equipos de cara a su cita de octubre en la Copa Conmebol Libertadores a realizarse en Ecuador, los mismos esperan responder dejando todo en la cancha para mostrar su alto nivel competitivo y que la hinchada se motive a asistir masivamente para vivir la fiesta del fútbol en paz y en familia.



Debido al formato doblete del cuadrangular, las dos hinchadas locales podrán compartir el mismo espacio en el estadio, por lo cual y para asegurar la convivencia pacífica y buen comportamiento de los asistentes, las entidades gubernamentales que reglamentan la competencia solicitan abstenerse de llegar al estadio con camisetas de los equipos caleños así como trapos, murgas, bandas instrumentales, pólvora y/o humo que pueda generar disputas en las tribunas o en los alrededores del estadio.



Los partidos, que inician el sábado 17 de septiembre, se han programado a partir de las 3:00 de la tarde para los días de doblete y la gran final para las 11:00 de la mañana del sábado 24 de septiembre.



La organización de la Copa asegura para los 4 clubes el pago de todos los gastos de participación que se requieran y dispone de una bolsa de premios por 40.000 USD los cuales se entregarán a los dos equipos finalistas así: 30.000 USD para el primer lugar y 10.000 USD para el segundo lugar.



