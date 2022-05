Con siete partidos se disputará este miércoles en la jornada de vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia, que definirá los clasificados a cuartos.

Millonarios, que logró una sólida victoria en casa por 3-0 contra Jaguares, va a Montería, la misma sede a la que Medellín no asistió el fin de semana en partido de la Liga, por el paro armado. Este partido será a las 6 p. m. y tendrá TV de Win Sports.



Partidos claves

Santa Fe, por su parte, deberá remontar contra Junior, en El Campín. Perdió en la ida 2-1. Este torneo es clave para los cardenales, si es que no logran meterse entre los ocho en la última fecha de la Liga. El partido será a las 8:10 p. m. y tendrá TV de Win+.



Atlético Nacional, con ventaja de 3-0, define su serie de visita al Once Caldas, a las 6 p. m. Win +.



Además, con mucha presión llega el América, que ya eliminado en la Liga deberá darle vuelta al partido contra Unión Magdalena, con el que perdió 1-2 en casa. Será a las 3:30 p. m., TV de Win +.



También buscará su clasificación el Deportes Tolima, que no solo defiende la punta en la liga y está en Copa Libertadores, sino que le apunta a seguir adelante en este torneo. Definirá su llave contra Pereira, al que le ganó en Ibagué 3-2. El juego será a las 7 p. m.



En los otros juegos, Tigres, equipo de la B, recibe al Independiente Medellín (2 p. m.), que ganó la ida 1-0. Atlético Bucaramanga espera a La Equidad, que tiene ventaja de 2-0 (5 p. m.).



El último partido, entre Fortaleza y Deportivo Cali, se jugará este jueves. La ida quedó 1-3 a favor de Fortaleza.



