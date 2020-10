Así va la Copa Colombia: Santa Fe perdió, pero clasificó

Independiente Santa Fe perdió sorpresivamente 1-2 con Patriotas de Boyacá en El Campín, pero logró clasificar a los octavos de final de la Copa Colombia, gracias al resultado del partido de ida.

Alexánder Porras había puesto en ventaja a Santa Fe en el minuto 45. Jhon Miranda empató para Patriotas, de penalti, en el minuto 74, y Óscar Vanegas marcó el tanto de la victoria en el quinto minuto de reposición.



Santa Fe había ganado 1-3 en el partido de ida en Tunja, por lo cual logró la clasificación. En octavos de final entrarán en competencia los ocho clubes que tuvieron competencia internacional este año (América, Junior, Medellín, Tolima, Cali, Nacional, Millonarios y Pasto).

Resultados

Quindío 0, Jaguares 1

Resultado del juego de ida: Jaguares 0, Quindío 1.

Lanzamientos desde el punto penalti: Quindío 4, Jaguares 3

Clasificado: Quindío



Once Caldas 2, Envigado 0

Resultado del juego de ida: Envigado 3, Once Caldas 0

Clasificado: Envigado



Tigres 1, Pereira 1

Resultado del juego de ida: Pereira 1, Tigres 0

Clasificado: Pereira



Leones 1, Águilas Doradas 2

Resultado del juego de ida: Águilas Doradas 2, Leones 0

Clasificado: Águilas Doradas



Real San Andrés 2, Boyacá Chicó 1

Resultado del juego de ida: Boyacá Chicó 1, Real San Andres 1

Clasificado: Real San Andrés



Santa Fe 1, Patriotas 2

Resultado del juego de ida: Patriotas 1, Santa Fe 3

Clasificado: Santa Fe



A esta hora juegan Cúcuta y Equidad, en Armenia. En la ida, Cúcuta se impuso 1-2. Esta noche (8:10 p. m.), Alianza Petrolera vs. Bucaramanga. En la ida, Bucaramanga ganó 2-0.



