Sorpresa en la Copa Colombia: Pereira eliminó al Junior

Junior se despidió este miércoles, sorpresivamente, de la Copa Colombia, al perder 2-0 con Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El equipo que dirige Arturo Reyes había ganado 4-3 en el partido de ida, la semana pasada, en Barranquilla, pero no fue capaz de sostener la ventaja.



Pereira igualó la serie en el tiempo de reposición de la primera etapa, cuando Diego Peralta anotó de cabeza tras un cobro de tiro de esquina de Gilberto García y una mala salida del portero Éder Chaux.



Los matecañas aumentaron el marcador y aseguraron la clasificación a los 35 minutos de la segunda etapa, con otro cabezazo, esta vez de Brayan León Muñiz.



Pereira enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, en la que los pastusos están arriba 3-1. Este jueves será la revancha en Barrancabermeja (7 p. m.).



Por su parte, América avanzó a cuartos de final al eliminar en lanzamientos desde el punto penalti a Jaguares, tras un 1-1 en los 90 minutos.



A los 25 minutos, Deinner Quiñones bajó a recuperar un balón, se asociaron bien Lucumí y Cristian Arrieta, el lateral ganó en velocidad y centró para que Mauricio Gómez le ganara al 14 Jhon Altamiranda y con cabezazo venciera a Pablo Mina para el 1-0.



Una gran jugada colectiva permitió el empate del local a los 36. Lloreda tocó con Pablo Rojas, el balón pegó en Marlon Torres y lo recogió Rojas para definir por encima de la humanidad de Novoa para el 1-1.



El rival de América saldrá del duelo entre Medellín y Cali, que empataron 2-2 en Palmaseca en la ida. El segundo partido será este jueves a las 8:10 de la noche.



La Equidad también avanzó, gracias a un 0-0 contra Llaneros en Villavicencio. Había ganado 1-0 el primer juego. El equipo de Alexis García enfrentará al vencedor del duelo entre Águilas Doradas y Deportes Tolima, que gana 1-0 el vinotinto y oro. La vuelta será este jueves en Rionegro, a las 6 p. m.



Los otros dos duelos de octavos de final serán Patriotas vs. Nacional (los verdes ganan 3-0) y Bucaramanga vs. Santa Fe (los cardenales están arriba 1-0). Los dos juegos serán a las 6 p. m. y los ganadores de estas series se enfrentarán en cuartos de final.



DEPORTES

Con Futbolred