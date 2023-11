Juanito Moreno, entre risas, explica su grave error en gol: 'No hay tiempo de llorar'

Millonarios y Nacional no lograron pasar del empate en la final de ida de la Copa Colombia, en un partido con polémicas, errores y buen fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Una de las jugadas que más ha causado revuelo en las últimas horas fue el gol marcado por Atlético Nacional en el primer tiempo. Dorlan Pabón contó con algo de fortuna y un pase a un compañero se convirtió en el primer tanto de la noche bogotana tras el garrafal error de Juan Moreno.



El arquero de Millonarios intentó anticipar un pase al vacío del delantero del cuadro verdolaga y salió a cortar el balón, pero se quedó a mitad del camino. El esférico picó a pocos centímetros de Moreno, se elevó por encima de su cuerpo y se coló en el fondo de la red.

Millonarios 0-1 Atlético Nacional

⚽ Dorlan Pabón



📌 1 mes y 1 día del último gol de Pabón antes de esta anotación en la que Juan Moreno tiene toda la responsabilidad. El Campín de gran afluencia fue testigo de este error de Juanito. pic.twitter.com/6jEQikZWfa — Jose Perez (@JosePerez1205) November 16, 2023

El insólito gol provocó una avalancha de críticas contra Juanito Moreno e hizo recordar a Álvaro Montero, arquero titular en el equipo de Alberto Gamero, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Barranquilla.

Juanito Moreno le quita hierro a su error en la final de Copa

"Una jugada desafortunada, nadie se quiere equivocar, me tocó a mí hoy. Como le dije a los compañeros y al profe (Alberto Gamero) asumo la responsabilidad. Ahora no hay tiempo de lamentarse, no hay tiempo de llorar como se dice vulgarmente", explicó el guardameta.



Y agregó: "Hay que pasar la página lo más pronto posible porque esto sigue, Millonarios es un equipo que exige mucho y no hay que pensar mucho en eso".

Juanito Moreno. Foto: Tomada del video

Además, explicó detalles de la jugada y cómo el esférico le hizo un efecto traicionero, que le costó el gol en contra: "El balón me hace un extraño, veo a Duque que va a picar un poco, pienso que el balón pica y se queda, dos pasos di y, pico y se fue. Con los tacos me frené un poquito, no me dio tiempo de reaccionar; la he visto muchas veces, pero no he logrado entender lo que pasó, estos es fútbol".



Ahora, Millonarios debe pasar la página y dejar a un lado la final de la Copa Colombia para enfocarse en el próximo partido: jugará este domingo 19 de noviembre contra América de Cali en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

