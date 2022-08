Este jueves se definieron los dos últimos semifinalistas de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022. Por un lado, Unión Magdalena recibió a La Equidad en el estadio Sierra Nevada; por otro, Atlético Nacional se midió ante Junior en el Atanasio Girardot.

Clasificados

Facebook Twitter Linkedin

Junior goleó a Nacional en la Copa Colombia. Foto: Carlos Capella. Agencia Kronos

El primer encuentro dio como ganador en la llave al ciclón bananero. Un partido apretado en el que todo se definió por el punto penal y los de Arturo Ferreira pudieron celebrar en casa.



En el segundo, los visitantes se impusieron en el global 4-1. El conjunto “tiburón” se alzó con una amplia victoria y ahora se prepara para el clásico costeño.



Independiente Medellín, Millonarios FC, Unión Magdalena y Junior FC se enfrentarán en la penúltima etapa del certamen. Los cuatro clubes integrarán las Semifinales de la siguiente ronda:



Semifinal 1: Unión Magdalena vs Junior FC

Semifinal 2: Millonarios FC vs Independiente Medellín

¿Cuándo se juegan las semifinales?

Partidos de ida

24 de agosto

Junior FC vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Partidos de vuelta



7 de septiembre

Millonarios FC v s Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



14 de septiembre

Unión Magdalena vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

DEPORTES

Más noticias de deportes