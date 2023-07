La Dimayor llevó a cabo este miércoles el sorteo de los octavos de final de la Copa Colombia que tendrá duelos vibrantes.



El sorteo definió dos llaves cruciales, la de América contra Nacional y la de Cali contra Santa Fe.

Las llaves de la Copa Colombia

Nacional vs. América. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

América vs. Nacional

Millonarios vs. Bucaramanga

Cali vs. Santa Fe

Alianza vs, Tolima

Cúcuta vs. Junior

La Equidad vs. Águilas

Tigres vs. Pereira

Medellín vs. Pasto



El primer equipo de cada llave arranca en condición de local.



El 26 y 27 de julio arrancan los partidos de ida de esta fase. El 16 y 17 de agosto serán los partidos de vuelta.



Para los emparejamientos de cuartos de final también habrá sorteo.



Durante el sorteo, la Dimayor anuncio que el viernes 14 de julio arranca la Liga del segundo semestre.

¡Así queda nuestro Fixture de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2023!👀



Estas son las 8 llaves, no te pierdas de los #HechosDePasión y cuéntanos cuál es la más emocionante…👇🤩👉https://t.co/JEkmc7IrSw pic.twitter.com/4AgtWu2fbe — DIMAYOR (@Dimayor) July 6, 2023



