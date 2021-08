Así va la Copa Colombia: Junior pasó el susto y ganó en casa

Este miércoles arrancaron los octavos de final de la Copa Colombia, con los partidos de ida, que continuarán este jueves.



A primer ahora, La Equidad derrotó de local a Llaneros, 1-0. Además, Junior pasó un susto en casa contra Pereira, pero terminó remontando y ganando 4-3. Larry Vásquez fue el salvador .



Los barranquilleros encontraron la llave del gol en un penal anotado por Cristian Martínez Borja, Pereira tuvo gran reacción en el segundo tiempo. Primero con un penal que convirtió Brayan Castrillón. Borja hizo el segundo, levantándose en el área para definir de cabeza.

Pero la alegría duraría nada, pues los errores defensivos e individuales complicaría todo, un saque de meta por parte de Santiago Castaño, llegando hasta el campo local, donde empezó a rebotar la pelota y Daniel Rosero, esperando que el balón llegara a Viera, cabeceó, pero el portero estaba bastante adelantado. Antes de que entrara, Arizala la empujó para decretar el empate.



Brayan Gil ganó la banda izquierda velocidad, Gabriel Fuentes lo alcanzó en el área, pero el atacante matecaña remató antes y el balón se desvió en el lateral barranquillero, dejando en silencio todo el Metropolitano.



Junior se sacudió, dejó atrás el error y empató en un gran remate por parte de Freddy Hinestroza, con su perfil menos hábil, luego de la habilitación de Daniel Rosero. Todo quedaría para el final, decisivo y gritado con ganas por la afición en el Metropolitano. Larry Vásquez sacó un remate de media distancia para decretar el triunfo de los barranquilleros.

Resultados

Tolima vs. Rionegro (en juego)

Pasto vs. Alianza (en juego)

Cali vs. Medellín (en juego)



Este jueves:

Santa Fe recibe al Bucaramanga (2 p. m.)

América vs. jaguares (6 p. m.)

Nacional vs. Patriotas (8:05 p. m.)



