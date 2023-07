La Dimayor anunció este viernes los horarios de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, torneo en el que Millonarios defiende la corona que obtuvo el año pasado.

En esta instancia del torneo entran en competencia los ocho equipos que participaron en torneos internacionales este año (Nacional, Pereira, Medellín y Millonarios, en Libertadores inicialmente, y Santa Fe, Tolima, Junior y Águilas Doradas, en Sudamericana).

También debutarán en esta fase otros cuatro equipos por su ubicación en la reclasificación de 2022, La Equidad, Bucaramanga, Pasto y América. Los otros cuatro equipos llegan de las tres primeras rondas: Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Tigres y Cúcuta Deportivo, estos dos últimos, los únicos sobrevivientes de la B.

El sorteo de la Copa Colombia dejó varios clásicos

La Dimayor realizó este miércoles el sorteo de los octavos de final de la Copa y hay dos clásicos que llaman la atención: se enfrentarán en esta instancia América de Cali y Atlético Nacional, y también Deportivo Cali y Santa Fe.

¡Así queda nuestro Fixture de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2023!👀



Estas son las 8 llaves, no te pierdas de los #HechosDePasión y cuéntanos cuál es la más emocionante…👇🤩👉https://t.co/JEkmc7IrSw pic.twitter.com/4AgtWu2fbe — DIMAYOR (@Dimayor) July 6, 2023

Aún no está definido el cuadro de las siguientes fases del torneo. Una vez se conozcan los clasificados a cuartos de final, la Dimayor hará un nuevo sorteo para definir las llaves.



Dos de los partidos de ida de octavos de final aún no tienen fecha. Millonarios vs. Bucaramanga fue aplazado porque el 26 de julio, en la semana en que estaba programada esta fase, los azules jugarán un partido amistoso contra Crystal Palace, de Inglaterra, en Chicago (EE. UU.).

Ⓜ️ Millonarios jugará partido amistoso contra el Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 el 26 de Julio en Chicago. pic.twitter.com/ijnM3WXR9Q — Guillermo Arango (@guilloarango) May 12, 2023



También fue aplazado el duelo entre Medellín y Deportivo Pasto, debido a que el 29 de julio se realizará en el estadio Atanasio Girardot el concierto Pa'Medallo, con artistas como Farruko, Cristian Nodal, Paulina Rubio, Yvy Queen, Hebert Vargas, Jhon de la Torre, Luis Alfonso, Zafarrancho, Marco Acevedo, Agudelo 888, SOG y Mareana, en la apertura de la Feria de las Flores.

Los horarios de los partidos de ida de octavos de final

Martes 25 de julio



La Equidad vs. Águilas Doradas

7 p. m.

Estadio Metropolitano de Techo



Miércoles 26 de julio



Tigres vs. Pereira

3:30 p. m.

Estadio Metropolitano de Techo



Alianza Petrolera vs. Tolima

7:30 p. m.

Estadio Daniel Villa Zapata



América vs. Nacional

8 p. m.

Estadio Pascual Guerrero

TV: Win Sports +



Jueves 27 de julio



Cúcuta vs. Junior

4 p. m.

Estadio General Santander

TV: Win Sports +



Cali vs. Santa Fe

7:30 p. m.

Estadio Deportivo Cali

TV: Win Sports +



Aplazados



Millonarios vs. Bucaramanga

Medellín vs. Pasto



