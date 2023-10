Dimayor programó semifinales de Copa Colombia y trastocó el calendario de la Liga

La Dimayor anunció este martes las fechas y horarios de las semifinales de la Copa Colombia, y la falta de fechas disponibles obligó a correr el calendario de la fase todos contra todos de la Liga.

En el calendario original que la Dimayor publicó a comienzos de año en su página web, la última jornada de la fase regular, en la que se conocerán los ocho clasificados a los cuadrangulares, estaba programada para el fin de semana del 5 de noviembre.

Sin embargo, la gran cantidad de partidos aplazados y el atiborrado calendario del fútbol colombiano ha obligado a mover la programación de todas las competencias oficiales. De hecho, las semifinales de la Copa Colombia, originalmente, debían jugarse el 5 y el 19 de octubre.

Las dos semifinales de la Copa Colombia no serán simultáneas

Según las fechas y horarios que anunció la Dimayor, se conocerá el primer finalista de la Copa antes de que comience la otra serie semifinal.



Los primeros que entrarán en competencia serán Deportivo Pereira y Atlético Nacional. El encuentro de ida se disputará el jueves 19 de octubre, a las 8 de la noche, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y el de vuelta, el miércoles primero de noviembre, a la misma hora, en el Atanasio Girardot.



La otra semifinal la jugarán Millonarios y Cúcuta Deportivo. El primer partido será el 2 de noviembre, un día después de que se conozca el primer finalista. Será en El Campín, desde las 8 de la noche.



El encuentro de vuelta fue programado para el domingo 5 de noviembre, a las 5 p. m., en el estadio General Santander, lo que obliga a la Dimayor a mover la última fecha de la fase regular de la Liga.

Las semifinales de la Copa obligan a mover la Liga



El problema ahora para Dimayor es que eso obligó a correr el comienzo de los cuadrangulares, que estaba programado para el 8 de noviembre.



Según el calendario original, solo hay un miércoles disponible, el 15, un día antes de que Colombia juegue contra Brasil en la eliminatoria para el Mundial de 2026. Es decir, el campeonato no terminará el 10 de diciembre.



Ya el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó las nuevas fechas de las finales de Copa y Liga. En el caso del primero, el juego de ida será el 15 de noviembre y el de vuelta, el 23.



La Liga, por su parte, tendrá el primer duelo de la final el domingo 10 de diciembre y el de vuelta, el miércoles 13.



Las fechas originales de disputa de la final de la Copa eran el 2 y 22 de noviembre. Los cuadrangulares iban el 8, 12, 19, 26 y 29 de noviembre y el 3 de diciembre, y la final de la Liga, el 6 y el 10 del último mes del año.

Problemas adicionales

La Dimayor no tiene previsto ningún cambio en caso de que haya una segunda vuelta en las elecciones para la alcaldía de Bogotá. “Espero que no suceda nada extraordinario que nos obligue a mover más la final, esa será una variable”, señaló Jaramillo a Win Sports.



Si un equipo bogotano llegue a la final de la Liga, hay un problema adicional: el 15 de diciembre habrá un concierto de Carlos Vives en El Campín. “Claro que nos afectaría: si pasa un equipo capitalino a la final, el problema no es el concierto a la fecha, sino que los estadios hay que entregarlos antes. Si la final es el 13, estaríamos justo a tiempo para entregarlo”, agregó el dirigente.

Programación de las semifinales de la Copa Colombia

Pereira vs. Nacional

Ida: jueves 19 de octubre, 8 p. m., en Pereira

Vuelta: miércoles 1º de noviembre, 8 p. m., en Medellín



Millonarios vs. Cúcuta

Ida: jueves 2 de noviembre, 8 p. m., en Bogotá

Vuelta: domingo 5 de noviembre, 5 p. m., en Cúcuta



