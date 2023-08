La Dimayor realizó este martes el sorteo de los cuartos de final de la Copa Colombia, que le entrega al campeón una casilla en la fase previa de la Copa Libertadores 2024.

Ocho equipos siguen en competencia en el torneo alterno. Solamente sobrevive uno de la B, Cúcuta Deportivo. Los otros siete son Millonarios, Santa Fe, Nacional, Alianza Petrolera, Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Pereira.

Millonarios, actual campeón del torneo, volverá a enfrentar a Alianza Petrolera, equipo que lo eliminó en las ediciones de 2020 y 2021. El partido de ida será en El Campín y el de vuelta, en el Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.



Por su parte, Independiente Santa Fe será local en la ida contra Deportivo Pereira, único sobreviviente colombiano en la Copa Libertadores 2023, que este miércoles recibirá a Palmeiras en cuartos de final.

Pereira vs. Santa Fe Foto: Dimayor



Si Millonarios es el campeón de la Copa Colombia, el cupo para la Libertadores 2024 que le corresponde al vencedor de este torneo pasará a la reclasificación, pues los azules ya clasificaron como ganadores de la Liga 2023-I.



Además, Cúcuta estaría obligado a ascender para ir a la Libertadores en caso de ganar la Copa, según lo establece el reglamento de la competición.



"Si el equipo campeón de la Copa Betplay DIMAYOR 2023 es un club que NO participa en la División Principal (Liga) organizada por la DIMAYOR en el año 2024, no podrá obtener el cupo a competencia internacional, acorde a la reglamentación emitida por CONMEBOL y vigente a la fecha de emisión del presente reglamento. En tal supuesto, el campeón será merecedor de un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay DIMAYOR 2023", dice la reglamentación.



"De presentarse lo anterior, el club que obtendrá el cupo Nro. 4 de CONMEBOL

LIBERTADORES 2024 para Colombia será quien tenga mejor posición en la tabla de

Reclasificación total de la Liga Betplay DIMAYOR 2023", agrega.

Las llaves de cuartos de final de la Copa Colombia

Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa Colombia (el primer equipo mencionado comenzará como local):



Cúcuta vs. Medellín

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

​Santa Fe vs. Pereira

Millonarios vs. Alianza Petrolera

¡Presentamos el 𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 de la Fase V - 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de nuestra #CopaBetPlayDIMAYOR 2023!💥



Seguimos avanzando en la búsqueda de un nuevo título 🫡#HechosDePasión pic.twitter.com/RHHNqKY1Wz — DIMAYOR (@Dimayor) August 23, 2023

Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa



El calendario de competiciones de la Dimayor establecía como fechas de disputa las semanas del 31 de agosto y 28 de septiembre. Sin embargo, hay varios inconvenientes al respecto.



El primero: Pereira visitará a Palmeiras en la Libertadores el próximo 30 de agosto, por lo cual no se podrá programar esa semana el duelo contra Santa Fe.



Además, tampoco se podrá jugar esa semana el partido entre Águilas Doradas y Nacional, pues para el 30 de agosto está anunciado el juego aplazado de la segunda fecha de la Liga entre los mismos equipos.



La Dimayor debe anunciar próximamente los horarios y fechas de disputa.



Las semifinales del torneo se definirán por sorteo, después de que se disputen los cuartos de final.



