Fortaleza empató 1-1 contra el Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá y clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia 2022, al vencer en el global 4-2 a los azucareros.

Fracaso azucarero

Los dirigidos por Nelson ‘El rolo’ Flórez, a pesar de iniciar perdiendo el juego muy rápido en el primer tiempo, lograron levantar a su equipo, logrando el empate y la clasificación.



Al minuto 9, Kevin Velasco por el sector izquierdo le dio un pase entre líneas a Ángelo Rodríguez, el atacante controló el balón, aprovechó el resbalón que tuvo Pedro Franco para perfilarse, marcó en 0-1 parcial y descontando en el global 3-2.



Al minuto 65, en Fortaleza recuperaron un balón en el centro del campo, hicieron un cambio de sector donde recibió Jhon Solís por el costado izquierdo, asistió a Adrián Parra, el atacante se anticipó al defensor que tenía referenciada su marca y anotó el 1-1 parcial.

En los cuartos de final de la Copa Colombia 2022, Fortaleza se enfrentará contra Millonarios en el mes de julio, que venció en su llave a Jaguares de Córdoba.

Las llaves de cuartos

Este jueves, además, quedó afuera el América, al perder la serie contra Unión Magdalena.



Tras la victoria del “ciclón bananero” y de los bogotanos se completó el cupo de los ocho clasificados a la quinta fase del campeonato. Así las llaves quedaron organizadas de la siguiente manera:



Llave A : Unión Magdalena vs La Equidad

Llave B: Fortaleza CEIF vs Millonarios FC

Llave C: Independiente Medellín vs Deportes Tolima

Llave D: Atlético Nacional vs Junior FC



Cabe recordar que los cuartos de final se disputarán por eliminación directa en dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. En el segundo compromiso serán locales los clubes que hayan obtenido el mayor puntaje de la sumatoria entre las Fases I, II, III y IV.





