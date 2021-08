Así será el sorteo de octavos de final en la Copa Colombia 

La Copa Colombia ya definió sus clasificados a octavos de final. Solo faltaba un cupo y fue el que logró Alianza Petrolera este miércoles al eliminar a Millonarios en Bogotá.



Los clasificados son Alianza Petrolera, Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Jaguares FC, Llaneros FC, Deportivo Pereira y Águilas Doradas, equipos que serán cabezas de serie y se enfrentarán contra los ocho clubes colombianos que participaron en los torneos internacionales como Conmebol Libertadores 2021 y Conmebol Sudamericana 2021.



Este grupo estará conformado por América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior FC, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, La Equidad y Deportivo Cali.



Sistema de las llaves

Las llaves se jugarán por eliminación directa en partidos ida y vuelta, donde serán locales -en el partido de vuelta- los clubes ganadores de la Fase III y Águilas Doradas. Los encuentros se disputarán entre el miércoles 25 y jueves 26 de septiembre.



Club Llaneros Vs Sorteo

Patriotas Fútbol Club Vs Sorteo

Jaguares Fútbol Club Vs Sorteo

Deportivo Pereira Vs Sorteo

Alianza Petrolera FC Vs Sorteo

Deportivo Independiente Medellín Vs Sorteo

Atlético Bucaramanga Vs Sorteo

Águilas Doradas Vs Sorteo



El sorteo se llevará a cabo este jueves 19 de agosto a las 7:30 p. m. y será transmitido por Win Sports.





