Santa Fe vs. América, el partidazo de los octavos de la Copa Colombia

Se sortearon los octavos de final de la Copa Colombia, que tendrán una definición a un solo partido, teniendo como local a los equipos que llegaron a esta instancia desde la segunda fase.



Le puede interesar: (Duván Zapata tiene la receta para anotarle al Liverpool).

El partido que más llama la atención de estos octavos de final será el que protagonicen Independiente Santa Fe y América de Cali. Ambos equipos ya se encuentran prácticamente clasificados a los cuartos de final de la Liga colombiano. El partido único se jugará en la semana del 18 de noviembre.



También lea: (Tolima, a revalidar su gran presente en Liga, ahora en la Suramericana).

Real San Andrés vs. Deportivo Pasto

​Pereira vs. Medellín

​Quindío vs. Cali

Águilas Doradas vs. Nacional

Cúcuta Deportivo vs. Tolima

Alianza Petrolera vs. Millonarios

Envigado vs. Junior

Santa Fe vs. América



DEPORTES