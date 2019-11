Cali vs. DIM: duelo de artilleros en la final de la Copa Colombia

Germán Ezequiel Cano y Juan Ignacio Dinenno, ambos argentinos, son los dos máximos artilleros del fútbol profesional colombiano en el 2019. El primero ya es el goleador histórico del Independiente Medellín. El segundo se abre campo desde que llegó al Deportivo Cali, a comienzos de este año, y ha respondido con creces.

No obstante su capacidad anotadora, ninguno de los dos ha podido festejar un título en Colombia. Este sábado tendrán el primer capítulo de la final de la Copa Colombia, que significaría, para cualquiera de los dos, la posibilidad de regresar a la Copa Libertadores, al menos, a la fase previa, que es el premio que recibe el ganador del torneo. El partido de ida será hoy, a las 6 de la tarde, en el estadio de Palmaseca, mientras que el de vuelta será el miércoles, a las 7:30 de la noche, en el Atanasio Girardot.



Dinenno, autor de 24 goles en la Liga, no ha podido anotar en la Copa. Y tampoco ha podido celebrar un título en su carrera, que comenzó en Racing en 2013 y tuvo escalas en Temperley y Aldosivi, en su país; en Deportivo Cuenca y Barcelona, en Ecuador, y ahora, en el Deportivo Cali.



Su equipo entró en la competencia en octavos de final, pues el reglamento del torneo establece que los clubes que tengan competencia internacional de Conmebol quedan eximidos de participar en la primera fase. Cabe recordar que el Cali jugó la Copa Suramericana, en la que quedó afuera en segunda fase, tras perder con Peñarol.



Así las cosas, Cali eliminó primero a Real San Andrés, al ganarle los dos partidos por el mismo marcador, 1-0. Luego tuvo que ir a lanzamientos desde el punto penalti para sacar al Junior de Barranquilla y, finalmente, en semifinales, dejó afuera al Deportes Tolima, al que venció en Palmaseca 2-1 y con el que igualó 1-1 en Ibagué.



“Las llaves de nosotros han sido muy complejas. Es un partido único. El cambio de fechas fue favorable. Tenemos que creer en nosotros mismos, con tranquilidad y sencillez. Este partido te acompaña para toda tu vida si tenemos la posibilidad de lograrlo y los jugadores más experimentados pueden volcar su experiencia. Me imagino un partido tenso, muy disputado, enérgico. La gente va a empujar, se van a vivir momentos tensos. Esperemos que nuestros futbolistas estén concentrados”, dijo el técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri.



Si Dinenno se ha ido en blanco en este torneo, Cano ha sido fundamental en el camino del Independiente Medellín, que también entró a la Copa Colombia en octavos de final, tras no poder superar la fase previa de la Copa Libertadores (lo eliminó Palestino, de Chile).



El aporte del argentino en todos los torneos ha sido enorme: 33 goles en la Liga, uno en la Libertadores (a Palestino, en el primer partido, en Santiago) y otros cuatro en la Copa Colombia: tres a Millonarios, en octavos de final (dos en Medellín y uno en Bogotá) y uno en cuartos, a Once Caldas, en Manizales.



Las cifras de Cano con Medellín son impresionantes. Tras haber llegado a Colombia para reforzar al Deportivo Pereira, en 2011, llegó al DIM un año después. Ya tiene 126 goles en su carrera, de los cuales, 37 han sido este año.



Y aunque su aporte a la historia del Medellín ha sido sobresaliente, Cano tampoco ha podido festejar un título: en el 2012-II llegó a la definición del título contra Millonarios, pero no pudo jugar, por lesión, y su equipo perdió en lanzamientos desde el punto penalti. En 2014-II hizo 16 goles, incluyendo uno en el partido de ida de la final, pero el campeón fue Santa Fe. Y en 2018-II hizo 20 goles, incluyendo uno en cada partido de la final, pero no pudo evitar el festejo del Junior de Barranquilla.



Ahora, Cano quiere, por fin, conseguir un trofeo vestido de rojo. “Es lo que todos queremos, nos falta un título para redondear el buen semestre que tuvimos, vamos a darlo todo para conseguirlo. Espero contar con un buen partido, marcar goles y aportarle al equipo para lograr un marcador que nos deje tranquilos para rematar la serie como local”, señaló el artillero argentino, que, además, ha sido cinco veces Botín de Oro en la Liga y tiene muy cerca el sexto, este semestre, pese a que el DIM no clasificó.



Dinenno y Cano ya demostraron que son goleadores. Ahora, la tarea pendiente es demostrar que eso sirve para salir campeón.



DEPORTES