Clásicos en octavos de final de la Copa Colombia, estas son las llaves

Este domingo se sortearon las llaves de los octavos de final de la Copa Colombia y entre los duelos más atractivos están los clásicos entre los equipos de Medellín y Bogotá: Santa Fe vs. Nacional y Millonarios contra Independiente Medellín.

Estas son las llaves

Llave A: Deportivo Pereira vs. Rionegro Águilas

Llave B: Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Llave C: Millonarios vs. Independiente Medellín.

Llave D: Atlético Bucaramanga vs. Junior.

Llave E: Real San Andrés vs. Deportivo Cali.

Llave F: América vs. Once Caldas.

Llave G: Orsomarso vs. Deportes Tolima.

Llave H: Deportivo Pasto vs. La Equidad.



Los partidos de ida se jugarán el 31 de julio, mientras que los juegos de vuelta serán el 14 de agosto.

