El tema de moda en Colombia son las elecciones y el deporte ha tenido, a través de los años, a sus representantes, unos alcanzaron su curul, otros se quemaron, pero todos tienen una historia por contar.

El fútbol es la disciplina que más ha aportado y acá están algunos de los exfutbolistas que han ingresado a ese mundo de la política, algunos con un buen paso, otros no tanto.



Maturana y Willington, cotizados

Francisco Maturana es, quizás, el más representativo, pues tuvo la oportunidad de estar en la histórica Asamblea Constituyente, bajo la cuerda de la Alianza Democrática M-19.



En mayo de 1991 renunció a su cargo. “No papá, no más. Yo en el fútbol y no más”, dijo.



Willington Ortiz estuvo en la Cámara de Representantes por las comunidades afrodescendientes. Fue elegido por cerca de 31.000 votos.



Le quitaron la investidura por algunas inhabilidades. “Yo hice el proceso al revés. Yo tenía que haber ido primero a ser alcalde a mi pueblo o concejal. Y después sí, representante”, le dijo a la Revista Bocas.



Hernán ‘Bolillo’ Gómez se fue de Santa Fe en el 2009 y anunció que era candidato a la a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Sería fórmula del Senador Gerardo Cañas, pero el impulso no le duró mucho, renunció a su candidatura por duras críticas.



René Higuita quiso ser alcalde de Guarne, recogió firmas, pero todo paró ahí, pues tres meses después dijo “no”. “Damos el paso al costado porque pensamos que no estamos preparados en este momento… vemos que es una responsabilidad bastante grande y de mucho compromiso y en este momento no me siento preparado para ello”, señaló.



Bonner Mosquera, quien ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Millonarios, aspiró a la Cámara de Representantes, pero solo obtuvo 5.658 votos. No pasó nada.



Lo mismo pasó con Vladimir Marín, Hárold Lozano y a Martín Arzuaga, que se quedaron con los crespos hechos.



