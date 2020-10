Las cinco claves del empate de Millonarios contra Junior

Mucho tuvo que cambiar y trabajar Millonarios para afrontar el partido contra Junior, y al final logró un empate 1-1 que fue el premio al planteamiento y a las variantes del técnico Alberto Gamero. Acá, las claves de su estrategia.

1. Planteamiento inicial sin laterales: Muchos problemas tuvo Millonarios para diseñar su nómina, debido a que no tenía a sus laterales habituales ni a los suplentes. Por eso, el DT Alberto Gamero decidió plantear de entrada un sistema con cinco hombres en el fondo, es decir, jugó con carrileros, Vega a la derecha, y Godoy a la izquierda. Los tres centrales fueron De los Santos, Paz y Vargas. Más adelante puso dos medios centros, Duque y García, y abiertos Rodríguez y Salazar. La idea era recuperar y contragolpear en velocidad por las bandas. .



2. Defenderse, sufrir y aguantar el desgaste: El planteamiento parecía efectivo en el comienzo del partido. Millonarios jugaba bien, Junior no lo atacaba casi por las bandas, como se esperaba que lo hiciera. Pero el ritmo se hizo intenso y el equipo comenzó a sufrir, porque Junior le llegó y tuvo opciones para anotarle, con Carmelo Valencia y Sherman Cárdenas que no definieron. El lateral Fuentes empezó a hacerse importante en Junior y Millos a sufrir por su zona derecha. Lo peor es que el equipo se quedó sin presencia ofensiva.



3. Los cambios de Gamero en el segundo tiempo: Gamero replanteó para la segunda parte. De entrada salió con Ayron del Valle por Salazar, para tener un hombre más cerca al área rival. El problema es que ahí vino el gol de Junior, entonces la idea se le desbarató. Ya no era de esperar y contragolpear, sino de ir a buscar el partido y el empate. A la cancha fueron Quiñones, Márquez y Montoya.



4. Arriesgar para no perder: Como se trataba de arriesgar, Gamero cambió el esquema. Pasó a una línea de cuatro defensores y cuatro volantes, con Quiñones improvisado como lateral izquierdo y con salida al ataque. Fue a buscar el partido con Ayron, con Márquez, con Montoya... Millonarios se jugó al todo por el todo.

5. El anhelado gol. La anotación del empate la encuentra a cinco minutos del final, en un saque de banda de Quiñones, al área, Márquez peina la pelota y está pega en Ditta y va al fondo. Sin duda una jugada planificada en la que hubo una dosis de suerte.





