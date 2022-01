La Dimayor, en reunión especial de clubes, resolvió este jueves los detalles finales para la disputa de la Liga femenina en este 2022.



Tal como se decidió, la Liga femenina 2022 se disputará con 17 clubes. Se trata de un campeonato de cuatro meses.



La competición, en un torneo con fase todos contra todos, arranca el próximo 20 de febrero e ira hasta el 6 de junio, cuando se dispute la gran final, según confirmó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.



Los 8 mejores equipos de la primera fase avanzan a llaves semifinales de eliminación directa, luego vendrán las semifinales y la final.



En total se disputarán 150 partidos en esta edición del campeonato. El último campeón es el Deportivo Cali.

Detalles del torneo

Sistema de Juego



FASE 1: Todos contra todos



– Sorteo

– 17 fechas

– Avanzan los 8 primeros clubes en la tabla de posiciones a la siguiente fase



FASE 2: Cuartos de Final



– Llaves por sorteo

– Partidos de ida y vuelta



FASE 3: Semifinales



– Partidos de ida y vuelta

– Llave 1 vs Llave 4

– Llave 2 vs Llave 3



Fase 4: Final



– Partidos ida y vuelta

– Ganador de la Llave 1 vs Llave 4 vs Ganador de la Llave 2 vs Llave 3

Durante el encuentro se determinó que el club campeón y el subcampeón de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022 tendrán los cupos a la Copa Libertadores 2022, por nuestro país.



Por último, en la parte deportiva se decidió de igual forma que existirá un máximo de 30 jugadoras por equipo, incluyendo 5 futbolistas extranjeras.



Los 17 clubes participantes en la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2022, son:

Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Deportivo Cali, Junior FC, La Equidad, América de Cali, Llaneros FC, Deportivo Pereira, Atlético Huila, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Fortaleza CEIF, Real Santander, Orsomarso SC y Cortuluá FC.





